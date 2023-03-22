Kuruluş Osman’da Osman Bey, Nayman’ın teklifini kabul ediyor! Osman Bey, Öktem Bey’in intikamını alabilecek mi?

NAYMAN'IN ŞAŞIRTICI TEKLİFİ!

Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. Osman Bey kendisinin komutanı olacaktır. Osman Bey bunu hangi amaçla yapmaktadır? İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?