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Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 06:26

Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı atv ekranlarının sevilen dizisi 'Kuruluş Osman', 29 Ocak Çarşamba 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüyle adeta nefesleri kesecek.

Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında!

178.Bölüm:

OSMAN BEY VE KAYILAR ÜÇ CEPHEDEN KUŞATILDI

Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar ölüm kalım savaşı vermektedir.

Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında!

Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor! Halime ölüyor mu?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında!

İLBAY'IN İHANETİ

Ulugan, Kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, elindeki her şeyi kaybetmiştir. Tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu devletin başında artık İlbay vardır. Osman Bey, İlbay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde öfkelenir ve intikam yemini eder.

Kuruluş Osman 178. bölüm fragmanı: "Hakkın ve hürriyetin aşığı Türk'e kim diz çöktürebilir?"

Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında!

OSMAN BEY'İ İDAMDAN KURTARAN KİM?

Ulugan, Osman Bey'i Kayı Obası ahalisinin gözü önünde idam etme kararı alır. Bu kararın haberini alan Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin ne yapacaklardır?

Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında!

Osman Bey'i öldürmeye çok yaklaşan Ulugan'ın Osman Bey'i orada öldürmekten vazgeçmesine sebep olan şey nedir? Ulugan, Osman Bey'i tehlikeli bir yolculuğa çıkarma kararı alır. Bu karar nelere sebep olacaktır?

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