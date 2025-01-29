Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında!

Osman Bey'i öldürmeye çok yaklaşan Ulugan'ın Osman Bey'i orada öldürmekten vazgeçmesine sebep olan şey nedir? Ulugan, Osman Bey'i tehlikeli bir yolculuğa çıkarma kararı alır. Bu karar nelere sebep olacaktır?