Kuruluş Osman'dan ilk kareler! Kuruluş Osman 1. Bölümden görüntüler
Kuruluş Osman'dan ilk kareler! Kuruluş Osman 1. Bölümden görüntüler
ATV ekranlarında 1. bölümü dün akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi Türkiye'yi adeta ekrana kilitledi. Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, Alma Terziç, Özge Törer ve Aslıhan Karalar gibi isimleri kadrosunda bulunduran tarihi dizi büyük bir merakla bekleniyordu. Dünyaya hükmetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu anlatacak olan yapım ilk bölümü ile izleyiciden tam not almayı başardı. Kuruluş Osman'ın ilk bölümü aksiyon ve heyecanla başladı! Öte yandan Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden en özel kareler de paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 21.11.2019
07:59
Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
08:21
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