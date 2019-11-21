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  • Kuruluş Osman'dan ilk kareler! Kuruluş Osman 1. Bölümden görüntüler

'dan ilk kareler! Kuruluş Osman 1. Bölümden görüntüler

ATV ekranlarında 1. bölümü dün akşam ekranlara gelen dizisi Türkiye'yi adeta ekrana kilitledi. , Nurettin Sönmez, , Saruhan Hünel, Alma Terziç, Özge Törer ve Aslıhan Karalar gibi isimleri kadrosunda bulunduran tarihi dizi büyük bir merakla bekleniyordu. Dünyaya hükmetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu anlatacak olan yapım ilk bölümü ile izleyiciden tam not almayı başardı. Kuruluş Osman'ın ilk bölümü aksiyon ve heyecanla başladı! Öte yandan Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden en özel kareler de paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 07:59 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 08:21
Kuruluş Osman'dan ilk kareler! Kuruluş Osman 1. Bölümden görüntüler

İşte 'ın 1. Bölümünden özel kareler!

Kuruluş Osman'dan ilk kareler! Kuruluş Osman 1. Bölümden görüntüler

Peki ilk bölüm nasıl başladı?

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Kuruluş Osman'dan ilk kareler! Kuruluş Osman 1. Bölümden görüntüler

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.

Kuruluş Osman'dan ilk kareler! Kuruluş Osman 1. Bölümden görüntüler

Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

Kuruluş Osman'dan ilk kareler! Kuruluş Osman 1. Bölümden görüntüler

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.

Kuruluş Osman'dan ilk kareler! Kuruluş Osman 1. Bölümden görüntüler

Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

Kuruluş Osman'dan ilk kareler! Kuruluş Osman 1. Bölümden görüntüler
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