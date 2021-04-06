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Haberler Galeri ‘Kuruluş Osman’dan yeni başarı! ‘Kuruluş Osman’ dizisi Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 18:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 18:55

’dan yeni başarı! ‘Kuruluş Osman’ dizisi Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!

'nin sevilen ve en fazla izlenen dizilerinden '', şimdi de gözünü yurt dışına dikti. Başarılarıyla gündemden düşmeyen 'Kuruluş Osman' dizisi Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşacak.

‘Kuruluş Osman’dan yeni başarı! ‘Kuruluş Osman’ dizisi Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!

Türk yapımı "" dizisinin Pakistanlı özel bir televizyon kanalında Urduca dublajla yayınlanacağı bildirildi.

‘Kuruluş Osman’dan yeni başarı! ‘Kuruluş Osman’ dizisi Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!

Geo News kanalındaki haberde, "Geo Entertainment" bünyesinde dizisinin Urduca dublaj ile kısa sürede yayına başlayacağı belirtildi.

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‘Kuruluş Osman’dan yeni başarı! ‘Kuruluş Osman’ dizisi Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!

Haberde, dizinin Pakistanlı izleyici ile ne zaman buluşacağına dair bilgi paylaşılmadı.

‘Kuruluş Osman’dan yeni başarı! ‘Kuruluş Osman’ dizisi Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizisinin ramazanda Urduca dublaj ile yayınlanmaya başlayacağını bildirdi.

‘Kuruluş Osman’dan yeni başarı! ‘Kuruluş Osman’ dizisi Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!

Geo Entertainment, YouTube kanalında da diziden görüntülerin kullanılarak hazırlandığı bir fragman yayınladı.

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