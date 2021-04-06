HaberlerGaleri‘Kuruluş Osman’dan yeni başarı! ‘Kuruluş Osman’ dizisi Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 18:34Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 18:55
‘Kuruluş Osman’dan yeni başarı! ‘Kuruluş Osman’ dizisi Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!
ATV'nin sevilen ve en fazla izlenen dizilerinden 'Kuruluş Osman', şimdi de gözünü yurt dışına dikti. Başarılarıyla gündemden düşmeyen 'Kuruluş Osman' dizisi Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşacak.