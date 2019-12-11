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  • Kuruluş Osman’ın Alişar’ı Saruhan Hünel hakkındaki gerçek çok şaşırttı! Görenler şoke oldu!

’ın ’ı hakkındaki gerçek çok şaşırttı! Görenler şoke oldu!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bu akşam da heyecan dolu bir bölümle izleyenlerinin karışına geliyor. Kuruluş Osman'ın 4.Bölümünde bakın neler olacak? Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, 'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır? Kuruluş Osman'ın yayınladığı günden beri en çok dikkat çeken isimlerinden biri karakterine hayat veren oldu. Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel'ın özel hayatı mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun hayatını araştıranlar kız kardeşinin çok ünlü bir şarkıcı olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Giriş Tarihi: 11.12.2019 07:37 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 07:48
Kuruluş Osman’ın Alişar’ı Saruhan Hünel hakkındaki gerçek çok şaşırttı! Görenler şoke oldu!

Yayınlandığı ilk günden beri ilgi ile takip edilen , bu akşam da bomba gibi bir bölümle geliyor. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 4. Bölümünde de izleyenleri ekranlara kilitleyecek… Kuruluş Osman'ın yıldızlarından hayranları tarafından çok beğeniliyor. Ünlü oyuncunun hayatını araştıran takipçileri sosyal medya hesabından kız kardeşiyle yaptığı paylaşımı görünce çok şaşırdı. Kuruluş Osman'ın 'ı Saruhan Hünel'in kız kardeşi de aslında çok ünlü… İşte merak edenler için Saruhan Hünel ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Kuruluş Osman’ın Alişar’ı Saruhan Hünel hakkındaki gerçek çok şaşırttı! Görenler şoke oldu!

NAZAN ŞORAY VE TÜRKAN ŞORAY

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Kuruluş Osman’ın Alişar’ı Saruhan Hünel hakkındaki gerçek çok şaşırttı! Görenler şoke oldu!

NAZAN ŞORAY, FİGEN ÇEVİK GEZER, TÜRKAN ŞORAY

Kuruluş Osman’ın Alişar’ı Saruhan Hünel hakkındaki gerçek çok şaşırttı! Görenler şoke oldu!

NESLİHAN ATAGÜL

Kuruluş Osman’ın Alişar’ı Saruhan Hünel hakkındaki gerçek çok şaşırttı! Görenler şoke oldu!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Kuruluş Osman’ın Alişar’ı Saruhan Hünel hakkındaki gerçek çok şaşırttı! Görenler şoke oldu!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Kuruluş Osman’ın Alişar’ı Saruhan Hünel hakkındaki gerçek çok şaşırttı! Görenler şoke oldu!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

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