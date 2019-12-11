Kuruluş Osman’ın Alişar’ı Saruhan Hünel hakkındaki gerçek çok şaşırttı! Görenler şoke oldu!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam da heyecan dolu bir bölümle izleyenlerinin karışına geliyor. Kuruluş Osman'ın 4.Bölümünde bakın neler olacak? Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır? Kuruluş Osman'ın yayınladığı günden beri en çok dikkat çeken isimlerinden biri Alişar karakterine hayat veren Saruhan Hünel oldu. Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel'ın özel hayatı mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun hayatını araştıranlar kız kardeşinin çok ünlü bir şarkıcı olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…