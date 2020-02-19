Kuruluş Osman’ın Balgay’ı Yurdaer Okur’un eşi kim biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 10. Bölümüyle ekranlara geliyor. Kuruluş Osman dizisinde bu akşam heyecan dorukta. Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur başarılı performansıyla herkesin büyük bir beğenisi alıyor. Usta oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin büyük beğenisi alıyor. Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur'un Instagram hesabını takip edenler usta oyuncunun eşini görünce şaşırdılar. Özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen Okur'un paylaştığı fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur ve diğer ünlü isimlerin eşleri…