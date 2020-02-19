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  • Kuruluş Osman’ın Balgay’ı Yurdaer Okur’un eşi kim biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız!

’ın ’ı ’un eşi kim biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi bu akşam 10. Bölümüyle ekranlara geliyor. Kuruluş Osman dizisinde bu akşam heyecan dorukta. Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, 'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Kuruluş Osman'ın Balgay'ı başarılı performansıyla herkesin büyük bir beğenisi alıyor. Usta oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin büyük beğenisi alıyor. 'un hesabını takip edenler usta oyuncunun eşini görünce şaşırdılar. Özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen Okur'un paylaştığı fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

Giriş Tarihi: 19.02.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 07:18
Kuruluş Osman’ın Balgay’ı Yurdaer Okur’un eşi kim biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız!

Atv'nin en çok izlenen ve sevilen dizisi bu akşam da büyük bir heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 10. Bölümünde bakın neler olacak? Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan , Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder.

Kuruluş Osman’ın Balgay’ı Yurdaer Okur’un eşi kim biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız!

Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar. Alişar'ı maşa olarak kullanan , onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister.

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Kuruluş Osman’ın Balgay’ı Yurdaer Okur’un eşi kim biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız!

Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, 'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?

Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur'un Instagram hesabını takip edenler usta oyuncunun eşini görünce şaşırdılar. Özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen Okur'un paylaştığı fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

Kuruluş Osman’ın Balgay’ı Yurdaer Okur’un eşi kim biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız!

BÜLENT SERTTAŞ VE EŞİ

Kuruluş Osman’ın Balgay’ı Yurdaer Okur’un eşi kim biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız!
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Kuruluş Osman’ın Balgay’ı Yurdaer Okur’un eşi kim biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız!
Kuruluş Osman’ın Balgay’ı Yurdaer Okur’un eşi kim biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız!

SABRİ - YAĞMUR SARIOĞLU

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