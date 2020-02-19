Kuruluş Osman’ın Balgay’ı Yurdaer Okur’un eşi kim biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız!

Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?

Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur'un Instagram hesabını takip edenler usta oyuncunun eşini görünce şaşırdılar. Özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen Okur'un paylaştığı fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur ve diğer ünlü isimlerin eşleri…