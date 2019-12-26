Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar karın kaslarıyla olay yarattı! İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusunun fit hali...

Kuruluş Osman birçok ismin yıldızının parladığı dev bir proje. Başrollerinde Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman'ın kadın oyuncuları da oldukça dikkat çekiyor. Genç oyunculardan Aslıhan Karalar da bunlardan biri. Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u olarak izlediğimiz Aslıhan Karalar daha ilk bölümdeki performansı ile sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzelliği tescilli olan Aslıhan Karalar 2017 Best Model of The World birincisi. Düzgün fiziği ile göz dolduran Aslıhan Karalar tam bir spor tutkunu. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslıhan Karalar sık sık spor yaparken paylaşımlarda bulunuyor. Kaslı vücudu dikkatlerden kaçmayan Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'a takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geliyor. İşte Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın spor halleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin spor paylaşımları...