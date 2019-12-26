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  • Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar karın kaslarıyla olay yarattı! İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusunun fit hali...

'ın 'u karın kaslarıyla olay yarattı! İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusunun fit hali...

birçok ismin yıldızının parladığı dev bir proje. Başrollerinde , , Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı da oldukça dikkat çekiyor. Genç oyunculardan da bunlardan biri. Kuruluş Osman'ın 'u olarak izlediğimiz Aslıhan Karalar daha ilk bölümdeki performansı ile sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Aslıhan Karalar başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzelliği tescilli olan Aslıhan Karalar 2017 of The World birincisi. Düzgün fiziği ile göz dolduran Aslıhan Karalar tam bir spor tutkunu. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslıhan Karalar sık sık spor yaparken paylaşımlarda bulunuyor. dikkatlerden kaçmayan 'a takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geliyor. İşte Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 08:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 08:41
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar karın kaslarıyla olay yarattı! İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusunun fit hali...

birçok ismin yıldızının parladığı dev bir proje. Başrollerinde , , Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı da oldukça dikkat çekiyor. Genç oyunculardan da bunlardan biri. Kuruluş Osman'ın 'u olarak izlediğimiz Aslıhan Karalar daha ilk bölümdeki performansı ile sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Aslıhan Karalar başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzelliği tescilli olan Aslıhan Karalar 2017 of The World birincisi. Düzgün fiziği ile göz dolduran Aslıhan Karalar tam bir spor tutkunu. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslıhan Karalar sık sık spor yaparken paylaşımlarda bulunuyor. dikkatlerden kaçmayan 'a takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geliyor. İşte Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u ve sizin için derlediğimiz ...

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar karın kaslarıyla olay yarattı! İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusunun fit hali...

ŞEYDA COŞKUN

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar karın kaslarıyla olay yarattı! İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusunun fit hali...
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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar karın kaslarıyla olay yarattı! İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusunun fit hali...
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar karın kaslarıyla olay yarattı! İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusunun fit hali...
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar karın kaslarıyla olay yarattı! İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusunun fit hali...

BİRİCİK SUDEN

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar karın kaslarıyla olay yarattı! İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusunun fit hali...
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