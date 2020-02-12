Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ses yarışmasına katılmış... Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in babasına benzerliği dikkat çekti!

'ın 'i 'ın kızı ses yarışmasına katılmış... Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in babasına benzerliği dikkat çekti!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi 10. bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Nefeslerin tutularak izleneceği, sürpriz isimlerin de yer aldığı hangi olaylara gebe... Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında 'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, 'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak? Daha yayınlanmaya başlamadan sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından olmayı başaran Kuruluş Osman ilk bölümü ile reytingleri alt üst etmişti. Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman muhteşem oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü feth ediyor. Başrolünü '' karakteri ile 'in üstlendiği yapımda Dündar karakterini , Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandırıyor. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da göz dolduran oyunculuğu ile adeta devleşti. Sayısız tiyatro oyunu ve birçok dizi ve sinema filmi geçmişi olan Ragıp Savaş'ın özel hayatı da çok merak ediliyor. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen adında bir de kızı var. Ragıp Savaş'ın kızı oldukça başarılı bir genç kız. Küçük yaşlarda çocuklar için olan ses yarışmasına da katılan Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş o zamanlar da çok konuşulmuştu. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 12.02.2020 07:29 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 07:48
Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ses yarışmasına katılmış... Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in babasına benzerliği dikkat çekti!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi 10. bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Nefeslerin tutularak izleneceği, sürpriz isimlerin de yer aldığı hangi olaylara gebe...

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ses yarışmasına katılmış... Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in babasına benzerliği dikkat çekti!

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında 'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, 'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ses yarışmasına katılmış... Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in babasına benzerliği dikkat çekti!

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören , obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan 'in yeni hamlesi ne olacak? Daha yayınlanmaya başlamadan sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından olmayı başaran ilk bölümü ile reytingleri alt üst etmişti. Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman muhteşem oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü feth ediyor. Başrolünü '' karakteri ile 'in üstlendiği yapımda Dündar karakterini , Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandırıyor.

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ses yarışmasına katılmış... Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in babasına benzerliği dikkat çekti!

'da 'in amcası 'i canlandıran başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da göz dolduran oyunculuğu ile adeta devleşti. Sayısız tiyatro oyunu ve birçok dizi ve sinema filmi geçmişi olan Ragıp Savaş'ın özel hayatı da çok merak ediliyor. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen adında bir de kızı var. Ragıp Savaş'ın kızı oldukça başarılı bir genç kız. Küçük yaşlarda çocuklar için olan ses yarışmasına da katılan Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş o zamanlar da çok konuşulmuştu. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ve sizin için derlediğimiz ...

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ses yarışmasına katılmış... Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in babasına benzerliği dikkat çekti!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ses yarışmasına katılmış... Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in babasına benzerliği dikkat çekti!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ses yarışmasına katılmış... Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in babasına benzerliği dikkat çekti!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

BİZE ULAŞIN