Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ses yarışmasına katılmış... Ragıp Savaş'ın kızı Nil'in babasına benzerliği dikkat çekti!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 10. bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Nefeslerin tutularak izleneceği, sürpriz isimlerin de yer aldığı Kuruluş Osman 10. bölümü hangi olaylara gebe... Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak? Daha yayınlanmaya başlamadan sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından olmayı başaran Kuruluş Osman ilk bölümü ile reytingleri alt üst etmişti. Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman muhteşem oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü feth ediyor. Başrolünü 'Osman Bey' karakteri ile Burak Özçivit'in üstlendiği yapımda Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandırıyor. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da göz dolduran oyunculuğu ile adeta devleşti. Sayısız tiyatro oyunu ve birçok dizi ve sinema filmi geçmişi olan Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın özel hayatı da çok merak ediliyor. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen Ragıp Savaş'ın Nil adında bir de kızı var. Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş oldukça başarılı bir genç kız. Küçük yaşlarda çocuklar için olan ses yarışmasına da katılan Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş o zamanlar da çok konuşulmuştu. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...