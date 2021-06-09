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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!
Giriş Tarihi: 09.06.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 10:39

’ın ’u iğne ipliğe döndü!

'nin en sevilen yapımlarından biri olan , oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kuruluş Osman da olarak gönüllere taht kuran verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı… Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. Usta oyuncunun son paylaşımında fit haline övgüler yağdı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yıllar içindeki değişimi ve sosyal medyadan son paylaştığı muhteşem fotoğrafı…

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!

'' dizisinde rol alan oyuncu , verdiği kilolar ve yeni imajıyla dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!

2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve sonrasında iki yılda 50 kilo veren 'nun son fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

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Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!
'Doktorlar', 'O Hayat Benim' gibi dizilerde kilolu haliyle hatırlanan Yeşim Ceren Bozoğlu, son dönemde bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu.
Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman çok konuşulan güzel oyuncu, son fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!

Karantina günlerinde daha da zayıfladığı görülen Bozoğlu'nun son üç yıldaki değişimi dikkat çekti.

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