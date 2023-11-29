Kuruluş Osman’ın Holofira Hatun’u iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı! Ecem Sena Bayır’ın duru güzelliği göz kamaştırıyor…

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin beşinci sezon kadrosuna yeni isimler dahil olmuştu. Bu oyunculardan biri olan Ecem Sena Bayır, tarihi dizide Holofira Hatun karakterine hayat veriyor. Orhan Bey'in sevdiği kadın Nilüfer Hatun'u başarılı bir şekilde canlandıran Ecem Sena Bayır, oyunculuğu kadar duru güzelliğiyle de beğeni topluyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncunun iddialı pozları yorum yağmuruna tutuluyor. İşte Kuruluş Osman'ın Holofira Hatun'u Ecem Sena Bayır'ın Instagram pozları…