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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Holofira Hatun'u iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı! Ecem Sena Bayır’ın duru güzelliği göz kamaştırıyor…
Giriş Tarihi: 29.11.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 14:52

Kuruluş Osman’ın Holofira Hatun'u iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı! Ecem Sena Bayır’ın duru güzelliği göz kamaştırıyor…

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin beşinci sezon kadrosuna yeni isimler dahil olmuştu. Bu oyunculardan biri olan Ecem Sena Bayır, tarihi dizide Holofira Hatun karakterine hayat veriyor. Orhan Bey'in sevdiği kadın Nilüfer Hatun'u başarılı bir şekilde canlandıran Ecem Sena Bayır, oyunculuğu kadar duru güzelliğiyle de beğeni topluyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncunun iddialı pozları yorum yağmuruna tutuluyor. İşte Kuruluş Osman'ın Holofira Hatun'u Ecem Sena Bayır'ın Instagram pozları…

Kuruluş Osman’ın Holofira Hatun’u iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı! Ecem Sena Bayır’ın duru güzelliği göz kamaştırıyor…

Kuruluş Osman'ın Holofira Hatun'u Ecem Sena Bayır sosyal medya paylaşımları ile büyüledi! Güzel oyuncu Ecem Sena Bayır, Kuruluş Osman dizisinin beşinci sezon kadrosuna dahil oldu. Tarihi dizide Holofira Hatun karakterini canlandıran Bayır, başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan 27 yaşındaki genç yetenek, Instagram pozlarıyla görenleri kendine hayran bıraktı. İşte Ecem Sena Bayır'ın birbirinden güzel Instagram kareleri...

Kuruluş Osman’ın Holofira Hatun’u iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı! Ecem Sena Bayır’ın duru güzelliği göz kamaştırıyor…

11 Nisan 1996 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Ecem Sena Bayır, çocukluk dönemini de İstanbul'da geçirdi.

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Kuruluş Osman’ın Holofira Hatun’u iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı! Ecem Sena Bayır’ın duru güzelliği göz kamaştırıyor…

Ecem Sena Bayır'ın oyunculuk hayali, küçükken aynanın karşısına geçip izlediği dizi ve filmlerdeki karakterleri canlandırmasıyla başladı.

Kuruluş Osman’ın Holofira Hatun’u iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı! Ecem Sena Bayır’ın duru güzelliği göz kamaştırıyor…

Lise yıllarında yabancı dil eğitimi aldığı için üniversiteyi de dil üzerine okumak isteyen Bayır, İstanbul Üniversitesi Dilbilim Bölümü'nü kazandı ve buradan mezun oldu.

Kuruluş Osman’ın Holofira Hatun’u iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı! Ecem Sena Bayır’ın duru güzelliği göz kamaştırıyor…

Tiyatro hayallerinden vazgeçmeyen 27 yaşındaki oyuncu, ilk projesi olan BKM Mutfak ekibine dâhil oldu.

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