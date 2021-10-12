Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan ev pozu! Alnından öptüğü anlar ilgi odağı oldu!

"Kuruluş Osman" dizisinde 'Malhun Hatun' karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile aşk yaşıyor. Geçen yıl temmuz ayında ilişkilerini ilan eden çift, sosyal medyada yayınladıkları aşk pozlarıyla hayranlarını mest ediyor. Son olarak Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. İkilinin samimi ve sevimli hallerine beğeni yağdı. İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un o pozu...