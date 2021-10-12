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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan ev pozu! Alnından öptüğü anlar ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 14:18

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan ev pozu! Alnından öptüğü anlar ilgi odağı oldu!

"Kuruluş Osman" dizisinde 'Malhun Hatun' karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile aşk yaşıyor. Geçen yıl temmuz ayında ilişkilerini ilan eden çift, sosyal medyada yayınladıkları aşk pozlarıyla hayranlarını mest ediyor. Son olarak Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. İkilinin samimi ve sevimli hallerine beğeni yağdı. İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un o pozu...

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan ev pozu! Alnından öptüğü anlar ilgi odağı oldu!

Temmuz 2020'de ilişkilerini ilan eden oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, birlikteliklerini doludizgin sürdürüyor.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan ev pozu! Alnından öptüğü anlar ilgi odağı oldu!

38 yaşındaki Oktay, evlerinde Atiksoy'u alnından öptüğü sırada çekilen kareyi Instagram'ın hikayeler bölümünden yayınladı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan ev pozu! Alnından öptüğü anlar ilgi odağı oldu!

Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Atiksoy da o fotoğrafı kendi sayfasına taşıdı.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan ev pozu! Alnından öptüğü anlar ilgi odağı oldu!

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un romantik pozu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan ev pozu! Alnından öptüğü anlar ilgi odağı oldu!

İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un o romantik pozu...

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