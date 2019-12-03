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  • Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'ten yeni paylaşım geldi! Kuruluş Osman'ın yakışıklı ismi Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

'ın 'i 'ten yeni paylaşım geldi! Kuruluş Osman'ın yakışıklı ismi Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

3. bölüm fragmanları yayınlandı ve nefesler tutuldu. 'nin dev yapımı yarın akşam izleyicisiyle buluşacak. Çekimlere başlandığı ilk günden itibaren büyük bir heyecanla beklenen tarihi yapım seyirciyi kendine hayran bıraktı. Kuruluş Osman'da 'in oğlu 'i canlandıran yakışıklı oyuncu performansı ile izleyiciden tam not aldı. Uzun bir süredir Kuruluş Osman'daki Osman Bey karakterine titizlikle hazırlanan Burak Özçivit çalışmalarının meyvesini topluyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan hayranlarına bir sürpriz yaptı ve sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Burak Özçivit'in yeni paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı. Burak Özçivit'in Instagram hesabını inceleyen takipçilerinin karşısına ilgilerini oldukça çeken bir fotoğraf çıkıyor. Burak Özçivit'in sık sık paylaştığı güzeller güzeli kız kardeşi... Burak Özçivit ile birbirlerine oldukça benzeyen kız kardeşi 'i ilk defa görenler çok şaşırıyor. İşte Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 09:02 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 09:08
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'ten yeni paylaşım geldi! Kuruluş Osman'ın yakışıklı ismi Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

3. bölüm fragmanları yayınlandı ve nefesler tutuldu. 'nin dev yapımı yarın akşam izleyicisiyle buluşacak. Çekimlere başlandığı ilk günden itibaren büyük bir heyecanla beklenen tarihi yapım seyirciyi kendine hayran bıraktı. Kuruluş Osman'da 'in oğlu 'i canlandıran yakışıklı oyuncu performansı ile izleyiciden tam not aldı. Uzun bir süredir Kuruluş Osman'daki Osman Bey karakterine titizlikle hazırlanan Burak Özçivit çalışmalarının meyvesini topluyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan hayranlarına bir sürpriz yaptı ve sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Burak Özçivit'in yeni paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı. Burak Özçivit'in Instagram hesabını inceleyen takipçilerinin karşısına ilgilerini oldukça çeken bir fotoğraf çıkıyor. Burak Özçivit'in sık sık paylaştığı güzeller güzeli kız kardeşi... Burak Özçivit ile birbirlerine oldukça benzeyen kız kardeşi 'i ilk defa görenler çok şaşırıyor. İşte Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit ve sizin için derlediğimiz ...

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'ten yeni paylaşım geldi! Kuruluş Osman'ın yakışıklı ismi Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...
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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'ten yeni paylaşım geldi! Kuruluş Osman'ın yakışıklı ismi Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'ten yeni paylaşım geldi! Kuruluş Osman'ın yakışıklı ismi Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'ten yeni paylaşım geldi! Kuruluş Osman'ın yakışıklı ismi Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'ten yeni paylaşım geldi! Kuruluş Osman'ın yakışıklı ismi Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'ten yeni paylaşım geldi! Kuruluş Osman'ın yakışıklı ismi Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı...

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