Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terzic bu kez çok şaşırttı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yayınladığı ilk günden beri herkesin büyük beğenisini toplamayı başarıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic başarılı oyunluğu ile takdir topluyor. Usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Sofia karakteriyle gönüllere taht kuruyor. Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic'in sosyal medya hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki doğal halini çok beğeniyor. Usta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımlar takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor. Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic, özel hayatında sadeliği tercih eden isimlerden biri, doğal güzelliği ile dikkat çeken usta oyuncu makyajsız paylaşımlarıyla da çok beğeniliyor. İşte Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic, makyajsız doğal hali…