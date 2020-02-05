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  • Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terzic bu kez çok şaşırttı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya!

'ın 'sı bu kez çok şaşırttı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi yayınladığı ilk günden beri herkesin büyük beğenisini toplamayı başarıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 'sı başarılı oyunluğu ile takdir topluyor. Usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Sofia karakteriyle gönüllere taht kuruyor. Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic'in hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki doğal halini çok beğeniyor. Usta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımlar takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor. Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic, özel hayatında sadeliği tercih eden isimlerden biri, doğal güzelliği ile dikkat çeken usta oyuncu makyajsız paylaşımlarıyla da çok beğeniliyor. İşte Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic, makyajsız doğal hali…

Giriş Tarihi: 05.02.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 07:16
Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terzic bu kez çok şaşırttı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya!

Atv'nin en çok izlenen dizisi bu akşam 9. Bölümüyle ekranlara gelecek. Kuruluş Osman'ın 9. Bölümünde bakın neler olacak? Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar.

Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terzic bu kez çok şaşırttı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya!

Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?

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Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terzic bu kez çok şaşırttı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya!

'ın 'sı 'i hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki doğal halini çok beğeniyor. Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic, özel hayatında sadeliği tercih eden isimlerden biri, doğal güzelliği ile dikkat çeken usta oyuncu makyajsız paylaşımlarıyla da çok beğeniliyor. İşte Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terzic bu kez çok şaşırttı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya!

HADİSE

Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terzic bu kez çok şaşırttı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya!
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Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terzic bu kez çok şaşırttı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya!

SEREN SERENGİL

Kuruluş Osman'ın Prenses Sofia'sı Alma Terzic bu kez çok şaşırttı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya!
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