Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın bu kez çok farklı… Obaya gelen Selcan Hatun…

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam da heyecan dolu bir bölümle izleyenlerinin karışına geliyor. Bu hafta ki bölümde Kayı Obası'nda dengeler değişiyor! Obaya gelen Selcan Hatun geliyor. Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ı gören takipçileri güzel oyuncunun yeni bölümlerde oynayacağını göründe çok sevindi. İlgi ile takip edilen dizinin, sevilen karakterlerinden biri olan Selcan Hatun büyük sürprizlerle geliyor. Selcan Hatun'un Obaya gelmesi büyük bir heyecana neden oluyor. Kuruluş Osman'da bu hafta Didem Balçın'ın rol alacağını öğrenen takipçileri ünlü oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladılar. Özellikle sosyal medyayı aktif kullanan güze oyuncu, paylaşımlarıyla büyük bir beğeni alıyor. Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğrafları takipçileri tarafından çok beğeniliyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun makyajsız fotoğraflarına hayranları tarafından yorum yağıyor. İşte merak edenler için Didem Balçın'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…