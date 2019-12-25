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  • Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın bu kez çok farklı… Obaya gelen Selcan Hatun…

’ın ’u bu kez çok farklı… Obaya gelen Selcan Hatun…

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bu akşam da heyecan dolu bir bölümle izleyenlerinin karışına geliyor. Bu hafta ki bölümde Kayı Obası'nda dengeler değişiyor! Obaya gelen geliyor. Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u 'ı gören takipçileri güzel oyuncunun yeni bölümlerde oynayacağını göründe çok sevindi. İlgi ile takip edilen dizinin, sevilen karakterlerinden biri olan Selcan Hatun büyük sürprizlerle geliyor. Selcan Hatun'un Obaya gelmesi büyük bir heyecana neden oluyor. Kuruluş Osman'da bu hafta Didem Balçın'ın rol alacağını öğrenen takipçileri ünlü oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladılar. Özellikle sosyal medyayı aktif kullanan güze oyuncu, paylaşımlarıyla büyük bir beğeni alıyor. Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğrafları takipçileri tarafından çok beğeniliyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun makyajsız fotoğraflarına hayranları tarafından yorum yağıyor. İşte merak edenler için Didem Balçın'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 07:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 07:31
Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın bu kez çok farklı… Obaya gelen Selcan Hatun…

Yayınlandığı ilk günden beri ilgi ile takip edilen , bu akşam da bomba gibi bir bölümle geliyor. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 6. Bölümünde de izleyenleri ekranlara kilitleyecek… Kuruluş Osman'ın 6.Bölümünde bakın neler olacak? Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.

Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın bu kez çok farklı… Obaya gelen Selcan Hatun…

Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır.

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın bu kez çok farklı… Obaya gelen Selcan Hatun…

Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir.

Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın bu kez çok farklı… Obaya gelen Selcan Hatun…

Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın bu kez çok farklı… Obaya gelen Selcan Hatun…

'ın 'u , paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Doğal güzelliği ile her zaman dikkat çeken başarılı oyuncunun makyajsız fotoğrafları büyük beğeni alıyor. İşte Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın ve diğer ünlü isimlerin en doğal halleri…

Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın bu kez çok farklı… Obaya gelen Selcan Hatun…

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın bu kez çok farklı… Obaya gelen Selcan Hatun…
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