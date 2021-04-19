Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan karnı burnunda pozlar! Didem Balçın bebeğini kucağına almak için gün sayıyor...

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayan Didem Balçın ve Can Aydın'dan karnı burnunda yeni pozlar geldi. Balçın, Instagram hesabından eşiyle çektirdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken, paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni de aldı.