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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan karnı burnunda pozlar! Didem Balçın bebeğini kucağına almak için gün sayıyor...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 13:42

'ın 'u 'dan karnı burnunda pozlar! bebeğini kucağına almak için gün sayıyor...

dizisinde canlandırdığı karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu , avukat ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayan ve Can Aydın'dan karnı burnunda yeni pozlar geldi. Balçın, hesabından eşiyle çektirdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken, paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni de aldı.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan karnı burnunda pozlar! Didem Balçın bebeğini kucağına almak için gün sayıyor...

dizisinde canlandırdığı karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu , avukat ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan karnı burnunda pozlar! Didem Balçın bebeğini kucağına almak için gün sayıyor...

Son olarak da Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'da karakteriyle boy gösteren , sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan karnı burnunda pozlar! Didem Balçın bebeğini kucağına almak için gün sayıyor...

Hamileliğinde 39. haftaya giren , karnı burnunda pozları, takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan karnı burnunda pozlar! Didem Balçın bebeğini kucağına almak için gün sayıyor...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan karnı burnunda pozlar! Didem Balçın bebeğini kucağına almak için gün sayıyor...

Oyuncunun takipçileri, "Az kaldı, gelsin artık da tanışalım artık kendisiyle", "Senin güzelliğini yerim. Sağlıkla gelsin kuzunuz" ve "Dünyanın en güzel fotoğraflarından biri" yorumlarında bulundu.

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