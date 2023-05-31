Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in 3 yıldır evli olduğu eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş…

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey ve evlatlarına karşı büyük bir oyun kuran Tekfur Valens, son bölüme damgasını vurdu. Bunun üzerine karaktere hayat veren Hakan Yufkacıgil'in hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İzleyiciler özellikle ünlü oyuncunun özel hayatını mercek altına aldı. Yufkacıgil'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte, Hakan Yufkacıgil'in 3 yıldır aynı yastığa baş koyduğu o isim…