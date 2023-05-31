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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in 3 yıldır evli olduğu eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş…
Giriş Tarihi: 31.05.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 16:12

Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in 3 yıldır evli olduğu eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş…

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran tarihi dizisi Kuruluş Osman, dördüncü sezonuyla da büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi oyuncuların yer aldığı dizide Tekfur Valens karakterine Hakan Yufkacıgil hayat veriyor. Son bölümde Tekfur Valens, Osman Bey ve evlatlarına karşı büyük bir oyun kurarken karakteri canlandıran Hakan Yufkacıgil'in hayatı mercek altına alındı. Özellikle aşk hayatı merak edilen 43 yaşındaki oyuncunun eşi de ünlü oyuncu çıktı. İşte, Hakan Yufkacıgil'in 3 yıl önce nikah masasına oturduğu o isim…

Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in 3 yıldır evli olduğu eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş…

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey ve evlatlarına karşı büyük bir oyun kuran Tekfur Valens, son bölüme damgasını vurdu. Bunun üzerine karaktere hayat veren Hakan Yufkacıgil'in hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İzleyiciler özellikle ünlü oyuncunun özel hayatını mercek altına aldı. Yufkacıgil'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte, Hakan Yufkacıgil'in 3 yıldır aynı yastığa baş koyduğu o isim…

Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in 3 yıldır evli olduğu eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş…

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, dördüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

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Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in 3 yıldır evli olduğu eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş…

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in 3 yıldır evli olduğu eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş…

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan ve dört sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmayan dizinin son bölümüne Tekfur Valens damga vurdu.

Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in 3 yıldır evli olduğu eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş…

Son bölümde Osman Bey ve alpları Tekfur Valens'le yapılan çarpışmada büyük bir tuzağa düştü. Bu sahne sonrası Tekfur Valens karakterine hayat veren Hakan Yufkacıgil hakkında araştırmalar hız kazandı.

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