Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in 3 yıldır evli olduğu eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş…

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran tarihi dizisi Kuruluş Osman, dördüncü sezonuyla da büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi oyuncuların yer aldığı dizide Tekfur Valens karakterine Hakan Yufkacıgil hayat veriyor. Son bölümde Tekfur Valens, Osman Bey ve evlatlarına karşı büyük bir oyun kurarken karakteri canlandıran Hakan Yufkacıgil'in hayatı mercek altına alındı. Özellikle aşk hayatı merak edilen 43 yaşındaki oyuncunun eşi de ünlü oyuncu çıktı. İşte, Hakan Yufkacıgil'in 3 yıl önce nikah masasına oturduğu o isim…