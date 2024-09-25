Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile hemşehri olabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:47

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile hemşehri olabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Kuruluş Osman 6.sezon ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Türkiye'de yayınlandığı beş sezonda da reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı 110 ülkesinde iki milyar izleyiciye ulaşan fenomen dizi 'Kuruluş Osman' 6. sezonuyla 2 Ekim Çarşamba akşamı 20:00'de atv'de başlıyor. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, hem oyunculuğu ile hem de özel hayatıyla her zaman övgüleri topluyor. Eşi Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, aynı zamanda iki çocuk babası. Burak Özçivit'in hayatını araştıran hayranları ünlü oyuncunun nereli olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile hemşehri olabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit sosyal medyada gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile hemşehri olabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ve aile hayatı ile her zaman övgülerin odağı olmayı başarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile hemşehri olabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit aynı zamanda çok ilgili bir baba.

Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile hemşehri olabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Set dışındaki tüm zamanını ailesine ayıran Burak Özçivit oğulları Karan ile Kerem ile de sık sık sosyal medyada boy gösteriyor.

Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile hemşehri olabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Özel hayatı markaj altında olan Burak Özçivit hakkında her şey hayranları tarafından merak konusu oluyor.

SON DAKİKA