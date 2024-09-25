Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
11:47
Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile hemşehri olabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!
Kuruluş Osman 6.sezon ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Türkiye'de yayınlandığı beş sezonda da reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı 110 ülkesinde iki milyar izleyiciye ulaşan fenomen dizi 'Kuruluş Osman' 6. sezonuyla 2 Ekim Çarşamba akşamı 20:00'de atv'de başlıyor. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, hem oyunculuğu ile hem de özel hayatıyla her zaman övgüleri topluyor. Eşi Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, aynı zamanda iki çocuk babası. Burak Özçivit'in hayatını araştıran hayranları ünlü oyuncunun nereli olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...