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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

’ın yıldızı ile eşi turunda!

'' dizisinin başrol oyuncusu ile eşi , önceki gün 'nda yaparken görüntülendi. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara vermişti. Ekranlara dönmek istediğini belirten Evcen, "Çalışan anne nasıl bakıp göreceğiz. Bir şekilde alışacağım o tempoya" dedi. 2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren Fahriye Evcen Karan için alışveriş yaptı. Burak Özçivit, "Marka takıntımız yok, sadece kumaşın içeriğini önemsiyoruz" dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 06.01.2021 07:48 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 07:49
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

'' dizisinin başrol oyuncusu ile eşi , önceki gün 'nda yaparken görüntülendi. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara vermişti. Ekranlara dönmek istediğini belirten Evcen, "Çalışan anne nasıl bakıp göreceğiz. Bir şekilde alışacağım o tempoya" dedi. 2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren Fahriye Evcen Karan için alışveriş yaptı. Burak Özçivit, "Marka takıntımız yok, sadece kumaşın içeriğini önemsiyoruz" dedi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

'' dizisinin başrol oyuncusu , eşi ile oğulları Karan için yaptı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

Özçivit, "Marka takıntımız yok, sadece kumaşın içeriğini önemsiyoruz" dedi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

Yılbaşına oğullarıyla evde girdiklerini söyleyen Evcen ise "Karan geçen sene çok küçüktü, hiçbir şey anlamamıştı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

Bu yıl kuzeniyle çok oyun oynadı, evin neşesiydi" dedi.

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