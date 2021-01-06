'Kuruluş Osman' dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara vermişti. Ekranlara dönmek istediğini belirten Evcen, "Çalışan anne nasıl bakıp göreceğiz. Bir şekilde alışacağım o tempoya" dedi. 2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren Fahriye Evcen Karan için alışveriş yaptı. Burak Özçivit, "Marka takıntımız yok, sadece kumaşın içeriğini önemsiyoruz" dedi.