Giriş Tarihi: 17.07.2021 14:31Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 14:34
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli Bodrum turu! Koyları gezen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ilgi odağı oldu!
ATV ekranlarının fenomen dizisi "Kuruluş Osman"da başrol oynayan Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor. Sezonun yorgunluğunu Bodrum tatiliyle atan ünlü oyuncu, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi. Burak Özçivit, motosiklet üzerinde eşi Fahriye Evcen'e koyları gezdirip bölgeyi tek tek anlattı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken gözde çift, tatil beldesinde ilgi odağı oldu...