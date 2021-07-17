Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli Bodrum turu! Koyları gezen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 17.07.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 14:34

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli Bodrum turu! Koyları gezen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ilgi odağı oldu!

ATV ekranlarının fenomen dizisi "Kuruluş Osman"da başrol oynayan Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor. Sezonun yorgunluğunu Bodrum tatiliyle atan ünlü oyuncu, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi. Burak Özçivit, motosiklet üzerinde eşi Fahriye Evcen'e koyları gezdirip bölgeyi tek tek anlattı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken gözde çift, tatil beldesinde ilgi odağı oldu...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli Bodrum turu! Koyları gezen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ilgi odağı oldu!

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Burak Özçivit, önceki gün kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'le Yalıkavak'ta motorunun üzerinde objektiflere yansıdı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli Bodrum turu! Koyları gezen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ilgi odağı oldu!

MOTOSİKLET TURU

Bu sefer karayı tercih eden çiftten yakışıklı oyuncunun; motosiklet seyir halindeyken eşine bulunduğu bölgeyi anlattığı halleri objektiflere böyle yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli Bodrum turu! Koyları gezen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ilgi odağı oldu!

Bodrum Yalıkavak'taki koyları motosikletleriyle gezen Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, keyifli bir gün geçirdi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli Bodrum turu! Koyları gezen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ilgi odağı oldu!

"KARAN'A ÖZEL ÖĞRETMEN" İDDİASI

Birkaç gün önce de Gümüşlük'te mütevazı günlük tekneleriyle gezintiye çıkan ikili, ayaküstü muhabirlerle sohbet etmişti. Evcen, iki yaşındaki oğulları Karan Özçivit için "özel öğretmen tutacakları" şeklindeki iddiayı "Öyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in motosikletli Bodrum turu! Koyları gezen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ilgi odağı oldu!

MUTLU AİLE TABLOSU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir hotele giriş yapan Özçivit ve ailesi, deniz ve güneşin tadını çıkarmıştı. Karan ile zaman geçiren Özçivit ve Evcen, kumsalda oyunlar oynayıp keyifli dakikalar geçirmişti.

SON DAKİKA