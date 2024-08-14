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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sizin de hemşehriniz olabilir! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!
Giriş Tarihi: 14.08.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 07:24

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sizin de hemşehriniz olabilir! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit, hem oyunculuğu ile hem de özel hayatıyla her zaman gündemde. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, aynı zamanda iki çocuk babası. Aile hayatına önem veren yakışıklı oyuncu set dışındaki zamanını oğulları Karan ve Kerem ile geçiriyor. Burak Özçivit'in hayatını araştıran takipçileri ünlü oyuncunun nereli olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit sizin de hemşehriniz olabilir! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit sosyal medyada gündem oldu. 39 yaşındaki Burak Özçivit"in memleketi merak konusu oldu. Bakın Burak Özçivit nereliymiş...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit sizin de hemşehriniz olabilir! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ve aile hayatı ile de her zaman övgülerin odağı olmayı başarıyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit sizin de hemşehriniz olabilir! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit aynı zamanda çok ilgili bir baba.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit sizin de hemşehriniz olabilir! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Set dışındaki tüm zamanını ailesine ayıran Burak Özçivit oğulları Karan ile Kerem ile de sık sık sosyal medyada boy gösteriyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit sizin de hemşehriniz olabilir! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Özel hayatı markaj altında olan Burak Özçivit hakkında her şey hayranları tarafından merak konusu oluyor.

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