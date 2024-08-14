Giriş Tarihi: 14.08.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
07:24
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sizin de hemşehriniz olabilir! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!
Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit, hem oyunculuğu ile hem de özel hayatıyla her zaman gündemde. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, aynı zamanda iki çocuk babası. Aile hayatına önem veren yakışıklı oyuncu set dışındaki zamanını oğulları Karan ve Kerem ile geçiriyor. Burak Özçivit'in hayatını araştıran takipçileri ünlü oyuncunun nereli olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...