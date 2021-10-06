Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni sezon öncesi heyecanlı! Burak Özçivit’ten yeni paylaşım!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, yeni sezon öncesi oldukça heyecanlı. Üçüncü sezonu ile izleyicilerinin karşısına çıkacak olan 'Kuruluş Osman'da geri sayım başladı. Bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 65'inci bölümü ilgiyle bekelenen 'Kuruluş Osman', heyecanın doruklarda yaşanacağı bir sezona merhaba diyecek. Ünlü oyuncu Burak Özçivit ise sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak heyecanını takipçileriyle paylaştı. İşte ünlü sanatçının dikkat çeken o paylaşımı!