Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni sezon öncesi heyecanlı! Burak Özçivit’ten yeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 18:45

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni sezon öncesi heyecanlı! Burak Özçivit’ten yeni paylaşım!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, yeni sezon öncesi oldukça heyecanlı. Üçüncü sezonu ile izleyicilerinin karşısına çıkacak olan 'Kuruluş Osman'da geri sayım başladı. Bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 65'inci bölümü ilgiyle bekelenen 'Kuruluş Osman', heyecanın doruklarda yaşanacağı bir sezona merhaba diyecek. Ünlü oyuncu Burak Özçivit ise sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak heyecanını takipçileriyle paylaştı. İşte ünlü sanatçının dikkat çeken o paylaşımı!

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni sezon öncesi heyecanlı! Burak Özçivit’ten yeni paylaşım!

ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman', üçüncü sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni sezon öncesi heyecanlı! Burak Özçivit’ten yeni paylaşım!

Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelecek 'Kuruluş Osman', sezon açılışında itibaren nefesleri kesmeye hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni sezon öncesi heyecanlı! Burak Özçivit’ten yeni paylaşım!

Yayınlanan fragmanları ile dikkat çeken ve tıklanma rekorları kıran dizi, görkemli dekorları ile de gövde gösterisi yapacak.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni sezon öncesi heyecanlı! Burak Özçivit’ten yeni paylaşım!

ORHAN'IN DOĞUMU HERKESİ SEVİNCE BOĞUYOR!

'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni sezon öncesi heyecanlı! Burak Özçivit’ten yeni paylaşım!

Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken, bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir.

SON DAKİKA