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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Gören hayran kalıyor!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 21:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 21:02

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Gören hayran kalıyor!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Instagram'da 20 milyona takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit özellikle tatil pozları ile büyük beğeni toplamıştı. Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorum yağıyor. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Gören hayran kalıyor!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor. Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorumu yağıyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Gören hayran kalıyor!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan adında bir de oğlu var.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Gören hayran kalıyor!

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Gören hayran kalıyor!

Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Gören hayran kalıyor!

Instagram'da 20 milyona takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor.

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