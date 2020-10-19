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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama siz bir de dedesini görün... İşte yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

'ın yıldızı 'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama siz bir de dedesini görün... İşte yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in babası ...

Atv'nin dev yapımı yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit da en çok konuşulan isimlerden. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor. Burak Özçivit'in oğlu 'in fotoğraflarını görenler Karan'ı babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. Sosyal medyada rekor beğeni alan Karan Özçivit'in fotoğraflarını gören firmalar ünlü çifttin kapısında kuyruk olmuştu. Peki Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit aile fertlerinden başka kime benziyor? İsterseniz bir de Burak Özçivit'in babası 'i görün... Burak Özçivit ile çok benzeyen babası Bülent Özçivit çok konuşulmuştu bakalım Karan'ı dedesine benzetecek misiniz? İşte Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 14:18
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama siz bir de dedesini görün... İşte yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Atv'nin dev yapımı yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit da en çok konuşulan isimlerden.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama siz bir de dedesini görün... İşte yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Kendisi gibi oyuncu ile evli olan oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama siz bir de dedesini görün... İşte yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

'in oğlu 'in fotoğraflarını görenler Karan'ı babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. rekor beğeni alan Karan Özçivit'in fotoğraflarını gören firmalar ünlü çifttin kapısında kuyruk olmuştu.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama siz bir de dedesini görün... İşte yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Peki 'in oğlu aile fertlerinden başka kime benziyor? İsterseniz bir de Burak Özçivit'in babası 'i görün... Burak Özçivit ile çok benzeyen babası Bülent Özçivit çok konuşulmuştu bakalım Karan'ı dedesine benzetecek misiniz? İşte Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama siz bir de dedesini görün... İşte yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama siz bir de dedesini görün... İşte yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama siz bir de dedesini görün... İşte yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
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