Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama siz bir de dedesini görün... İşte yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor. Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'in fotoğraflarını görenler Karan'ı babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. Sosyal medyada rekor beğeni alan Karan Özçivit'in fotoğraflarını gören firmalar ünlü çifttin kapısında kuyruk olmuştu. Peki Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit aile fertlerinden başka kime benziyor? İsterseniz bir de Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görün... Burak Özçivit ile çok benzeyen babası Bülent Özçivit çok konuşulmuştu bakalım Karan'ı dedesine benzetecek misiniz? İşte Karan Özçivit'in dedesi Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...