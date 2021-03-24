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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan karizmasıyla babası benzetiliyor ama siz bir de dedesini görün! İşte Burak Özçivit'in babası...

'ın yıldızı 'in oğlu karizmasıyla babası benzetiliyor ama siz bir de dedesini görün! İşte Burak Özçivit'in babası...

'nin dev yapımı yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı hayat verdiği karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor. 'in fotoğraflarını görenler Karan'ı babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. Siz bir de Burak Özçivit'in babası 'i görün... İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 07:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 07:55
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan karizmasıyla babası benzetiliyor ama siz bir de dedesini görün! İşte Burak Özçivit'in babası...

'nin dev yapımı yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı hayat verdiği karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan karizmasıyla babası benzetiliyor ama siz bir de dedesini görün! İşte Burak Özçivit'in babası...

Kendisi gibi oyuncu ile evli olan oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan karizmasıyla babası benzetiliyor ama siz bir de dedesini görün! İşte Burak Özçivit'in babası...

ve 'in oğlu ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan karizmasıyla babası benzetiliyor ama siz bir de dedesini görün! İşte Burak Özçivit'in babası...

'in oğlu 'in fotoğraflarını görenler 'ı babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan karizmasıyla babası benzetiliyor ama siz bir de dedesini görün! İşte Burak Özçivit'in babası...

Siz bir de 'in babası 'i görün... İşte ve sizin için derlediğimiz ...

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