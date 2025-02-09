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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni tarzı! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu
Giriş Tarihi: 09.02.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:58

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni tarzı! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu

Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i ekranların aranılan yüzü oyuncu Burak Özçivit, sadece başarısıyla değil, tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Eşi Fahriye Evcen ve 2 oğluyla mutlu bir aile yaşantısı olan Burak Özçivit'in sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlar da büyük yankı uyandırıyor. Son gönderilerinde Rusya yolculuğundan kareler paylaşan ünlü oyuncu, yeni tarzıyla da hayranlarından büyük beğeni topladı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in yeni tarzı! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu

Ekranların önde gelen isimlerinden Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisindeki başarılı oyunculuğuyla da büyük beğeni topluyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in yeni tarzı! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu

Son olarak sosyal medya hesabında Rusya seyahatini paylaşan oyuncu, hayranlarından tam not aldı. İşte Burak Özçivit'in yeni tarzı...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in yeni tarzı! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu

Yolculuk esnasında paylaştığı kareler ile göz kamaştıran oyuncu, şapkasıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in yeni tarzı! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu

Karizmatik duruşu ile hayranlarının bir kez daha gönlünü kazanmayı başardı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in yeni tarzı! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu

Burak Özçivit son dönemde kardeşi ile gündem olmuştu. İkilinin birbirlerine benzerlikleri de hayranlarını şaşkınlığa uğratmıştı.

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