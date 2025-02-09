Giriş Tarihi: 09.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
10:58
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni tarzı! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu
Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i ekranların aranılan yüzü oyuncu Burak Özçivit, sadece başarısıyla değil, tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Eşi Fahriye Evcen ve 2 oğluyla mutlu bir aile yaşantısı olan Burak Özçivit'in sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlar da büyük yankı uyandırıyor. Son gönderilerinde Rusya yolculuğundan kareler paylaşan ünlü oyuncu, yeni tarzıyla da hayranlarından büyük beğeni topladı.