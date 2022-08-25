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Haberler Galeri Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay'ın bu hali sosyal medyanın diline düştü! Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu...
Giriş Tarihi: 25.08.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 13:03

Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay'ın bu hali sosyal medyanın diline düştü! Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu...

'Kuş Uçuşu' dizisinde canlandırdığı Lale karakteri ile gündem olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 38 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 2.7 milyon kişi takip ediyor. Fotoğraflarına beğeni yağan Birce Akalay'ın eski halini merak edenlerin karşısına öyle fotoğraflar çıkıyor ki adeta estetikten önce Birce , estetikten sonra Birce dedirtiyor. İşte sosyal medyanın konuştuğu 'Kuş Uçuşu'nun oyuncusu Birce Akalay'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay’ın bu hali sosyal medyanın diline düştü! Birce Akalay’ın estetiksiz hali olay oldu...

Sade ve doğal tarzıyla dikkat çeken oyuncu Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları şaşırttı. Dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyor… Ancak eski fotoğraflara bakınca ünlü oyuncunun dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı görülüyor. Ünlü oyuncunun yüzünde dolgular olduğu da diğer iddialar arasında.

Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay’ın bu hali sosyal medyanın diline düştü! Birce Akalay’ın estetiksiz hali olay oldu...

Birce Akalay'ın estetiksiz hali şoke etti.

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Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay’ın bu hali sosyal medyanın diline düştü! Birce Akalay’ın estetiksiz hali olay oldu...

Oyuncu Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Akalay'ın estetiksiz hali

Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay’ın bu hali sosyal medyanın diline düştü! Birce Akalay’ın estetiksiz hali olay oldu...

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın estetiksiz, eski fotoğrafları şaşırttı.

Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay’ın bu hali sosyal medyanın diline düştü! Birce Akalay’ın estetiksiz hali olay oldu...

Dolgun dudakları ve kalın kaşları sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyor

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