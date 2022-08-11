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Haberler Galeri Kuş Uçuşu’nun yıldızı İrem Sak ile 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz böyle görüntülendi! Aşk sorusuna dikkat çeken yanıt!
Giriş Tarihi: 11.08.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 10:19

Kuş Uçuşu’nun yıldızı İrem Sak ile 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz böyle görüntülendi! Aşk sorusuna dikkat çeken yanıt!

Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisiyle büyük bir çıkış yapan İrem Sak, Çeşme'de objektiflere yakalandı. 35 yaşındaki İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını önce inkar etmişti. Güzel oyuncu aylar sonra Furkan Korkmaz'la sevgili olduklarını itiraf etmişti. İrem Sak ile sevgilisi Furkan Korkmaz'ın aşk açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. İrem Sak ile Furkan Korkmaz, Etiler'de objektiflere takıldı. İşte İrem Sak ile Furkan Korkmaz…

Kuş Uçuşu’nun yıldızı İrem Sak ile 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz böyle görüntülendi! Aşk sorusuna dikkat çeken yanıt!

Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu İrem Sak ile NBA'de Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ayaksütü muhabirlerle konuşan çift, "Uzak ilişki yaşamak zor oluyor mu?" sorusuna dikkat çeken yanıtlar verdi.

Kuş Uçuşu’nun yıldızı İrem Sak ile 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz böyle görüntülendi! Aşk sorusuna dikkat çeken yanıt!

Milliyet'in haberine göre; İrem Sak ile Furkan Korkmaz, Etiler'de objektiflere takıldı. Çift, ünlü bir kebapçıda baş başa yemek yedi. Neşeli oldukları görülen ikili, mekan çıkışında basın mensuplarıyla konuşarak, mutlu olduklarını söyledi.

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Kuş Uçuşu’nun yıldızı İrem Sak ile 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz böyle görüntülendi! Aşk sorusuna dikkat çeken yanıt!

Gazeteciler, güzel oyuncuya ABD'de NBA basketbol takımlarından Philadelphia'da forma giyen Furkan Korkmaz'la ilgili; "Uzak ilişki yaşamak zor oluyor mu?" diye sordu.

Kuş Uçuşu’nun yıldızı İrem Sak ile 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz böyle görüntülendi! Aşk sorusuna dikkat çeken yanıt!

"BİZİMKİ DE MESAFE OLSUN"

Sak, bu soruya "Oluyor" diye cevap verirken; Korkmaz ise, "Her ilişkinin zorlukları var. Bizimki de mesafe olsun, başka sorunlar olmasın" yanıtını verdi.

Kuş Uçuşu’nun yıldızı İrem Sak ile 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz böyle görüntülendi! Aşk sorusuna dikkat çeken yanıt!

Öte yandan; Oyuncu İrem Sak'ın bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile ilişkisi doludizgin devam ediyor. Sak ve Korkmaz, uyumlu giyim tarzları ile Çeşme'de objektiflere yansımıştı. İki sevgili gün boyu plajda oturarak sohbet etmişti. İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'la önceki gün Çeşme Dalyan'da görüntülenmişti.

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