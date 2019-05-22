Kuzgun dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un gerçek mesleği şaşırtıyor!

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un başrolünü oynadığı Kuzgun dizisinde sezon finaline yaklaşıldı. Kuzgun Barış Arduç'un dizide hayat verdiği karakterin adı olmakla birlikte dizinin de adı. Kuzgun, tuzağa düşürülerek şehit edilen polis babasının intikamını almak için 20 yıl bekleyen bir adamın son derece zorlu hayatını anlatan bir dizi. Peki başrol oyuncusu Barış Arduç'un hayatı da hayat verdiği karakter gibi zorlu mu geçmiş? Bakın Barış arduç keşfedilmeden önce nerede çalışıyormuş... İşte Kuzgun dizisi başrol oyuncusu Barış Arduç'un ünlü olmadan önceki mesleği ve derlediğimiz diğer ünlü isimlerin eski meslekleri...
Giriş Tarihi: 22.05.2019
09:09
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019
09:53