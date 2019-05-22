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  • Kuzgun dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un gerçek mesleği şaşırtıyor!

dizisinin başrol oyuncusu 'un gerçek mesleği şaşırtıyor!

Yakışıklı oyuncu 'un başrolünü oynadığı dizisinde sezon finaline yaklaşıldı. Kuzgun Barış Arduç'un dizide hayat verdiği karakterin adı olmakla birlikte dizinin de adı. Kuzgun, tuzağa düşürülerek şehit edilen polis babasının intikamını almak için 20 yıl bekleyen bir adamın son derece zorlu hayatını anlatan bir dizi. Peki başrol oyuncusu Barış Arduç'un hayatı da hayat verdiği karakter gibi zorlu mu geçmiş? Bakın Barış arduç keşfedilmeden önce nerede çalışıyormuş... İşte başrol oyuncusu Barış Arduç'un ünlü olmadan önceki mesleği ve derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 22.05.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 09:53
Kuzgun dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un gerçek mesleği şaşırtıyor!

'un yakışıklı oyuncusu 'un ünlü olmadan önceki mesleğini biliyor musunuz? İşte başarılı oyuncu ve sizin için derledğimiz ünlü isimlerin şöhret olmadan önceki meslekleri...

Kuzgun dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un gerçek mesleği şaşırtıyor!

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

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Kuzgun dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un gerçek mesleği şaşırtıyor!

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Kuzgun dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un gerçek mesleği şaşırtıyor!

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

Kuzgun dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un gerçek mesleği şaşırtıyor!

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

Kuzgun dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un gerçek mesleği şaşırtıyor!

CÜNEYT ARKIN

Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın, oyunculuk uğruna doktorluk mesleğinden vazgeçti.

Kuzgun dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un gerçek mesleği şaşırtıyor!

FAHRİYE EVCEN

Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu.

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