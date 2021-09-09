Kylie Jenner hamile olduğunu çok özel video ile duyurdu! Dünyaca ünlü şov yıldızı Kylie Jenner ikinci kez anne oluyor!

Giriş Tarihi: 09.09.2021 10:55Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 10:55
Kylie Jennerhamile olduğunu çok özel video ile duyurdu! Dünyaca ünlü şov yıldızı Kylie Jenner ikinci kez anne oluyor!
Şov dünyasının ünlü ailesinin mensubu Kylie Jenner 10 yaşından beri kameralar önünde. Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner her yaptığı, her giydiği, her söylediğyle gündeme oturuyor. Kim Kardashian'ın küçük kardeşi Kylie Jenner sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner genç yaşına rağmen sahip olduğu serveti ile de Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadınları arasında. Magazin gündemine düşen habere göre; uzun süredir Travis Scott ile aşk yaşayan Kylie Jenner ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla hamile olduğunu açıkladı. Jenner'ın yayınladığı video kısa sürede 50 milyondan fazla izlendi. İşte Kylie Jenner'ın karnı burnunda hallerinin yanı sıra bebeğinin ultrason görüntülerinin de olduğu çok özel hamilelik videosu...