Lara Kamhi belgesel ile geri döndü

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- İstanbul Deneysel Film Festivali kapsamında, Transparency of Being (Varoluşun Şeffaflığı) isimli deneysel belgeselimin gösterimi yapıldı. Bu projede, Japonya'da geçirdiğim bir kaç ay boyunca gözlemlerimin neredeyse tümünü kaydedip, kurgu sırasında bir anlatıya dönüştürdüm. Alt metin özletle şu, sarmal bir medya dünyasında yaşıyoruz, gerçeklik ve temsiliyet tamamen yer değiştirmiş durumda. Sürekli kayıt halindeyiz ve hayatlarımızın anlatısını bu kayıtlar oluşturuyor. Hepimizin telefonlarında farklı farklı sahneler, hikayeler saklı. Ancak gördüklerimizi aslen görmüyoruz bile. Örneğin bir konsere gidiyor, konseri izleyeceğimize telefonumuzu çıkarıp, o deneyimi kaydediyor, konseri en nihayetinde yine bir ekrandan izliyoruz. Gerçekliğin yalın halini yadırgar olduk, telefonumuzun ışıl ışıl ekranında onun bir temsilini arıyoruz artık. Hem de dakika başı, durmaksızın, müptela gibi. Bir bilinç kaybının, varlığın tümden yitirilişinin gözlemi bir anlamda bu belgesel. Bir yandan da soruyor, "Metafiziğin tanımı varlığından uzaklaşmaksa, içinde bulunduğumuz bu dönem bir yandan da metafiziğe geçiş değil midir?" diye. Öğrencilik yıllarımda bakış açıma ivme kazandıran sosyolog ve medya teorisyeni Jean Baudrillard'ın bir konuşmasını kullandım belgeselde. Her şeyin mükemmel bir organizasyon içinde ve geri dönülmez şekilde, gerçekliğin baştan kurgulandığı bir simülasyona dönüştüğünü anlatıyor. Disneyland gibi düşünün, sanrı mükemmel bir şekilde kurgulanmıştır, oradaki yalan dünyayı sorgulamaz, kanıksarsınız. Bugün gönüllü olarak tüm bu dijital temsiliyetlere gerçeklik tanımını atfediyoruz.