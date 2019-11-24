Lara Kamhi belgesel ile geri döndü

- Çocukluğunuzdan itibaren medyanın özel ilgisini ister istemez üzerine çekmiş birisiniz, "Cemiyet" diye adlandırılan bir gruba mensup olarak anıldınız. Şimdi bulunduğunuz noktada tüm bunları nasıl yorumluyorsunuz?

- Ben kültürlerarası bir ailede büyüdüm. O kadar çok aidiyetim vardı ki, ait olmak tanımının içi boşaldı bir noktadan sonra. Kendimi her şeye ve hiçbir şeye ait görüyorum şu günümde. Bu konulardaki büyük duygusal savaşlarımı çok erken yaşlarda verdim. Ve bu süreç benim yaratıcı sürecimdeki temel meselemi oluşturdu. Sanatın da bu yönü güzel ya. Bu farkındalığın sunduğu eşsiz bir ifade havuzunda yüzebiliyorum bugün. Bu konudaki yorumlarımı derinleştire derinleştire, çalışmalarımla, araştırmalarımla ifade ediyorum. Lise çağımda medyanın bana olan aşırı sayılabilecek ilgisi, yaratmış olduğu karakter ve bununla birlikte gelen şablon hikaye... Gerçekliğin nasıl kurgulanabilir bir şey olduğunu tüm çıplaklığıyla görmeme vesile oldu. Bu bana eleştirel bir bakış açısı kazandırdı, temel araştırmam haline geldi.