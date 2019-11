Lara Kamhi belgesel ile geri döndü

Profilo Holding İcra Kurulu Üyesi Cefi Kamhi'nin kızı Lara Kamhi çocukluğundan itibaren medyanın ilgi odağı oldu. Oysa o, tüm bu yıllar boyunca kendini sanatla ifade etmek adına eğitimini ve kariyerini şekillendirdi. Kamhi'nin Transparency of Being adlı deneysel belgesel filmi, önce İtalya'nın Bolonya şehrinde düzenlenen Weekend On the Moon 2019 etkinliğinde, geçtiğimiz hafta da Salt Beyoğlu'nda izleyiciyle buluştu. Biz de bu vesileyle Lara Kamhi ile sohbet ettik: