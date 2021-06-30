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Haberler Galeri Lavanta bahçesinde bir güzel! Oyuncu Ebru Şahin zarafeti ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 30.06.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 14:32

Lavanta bahçesinde bir güzel! Oyuncu Ebru Şahin zarafeti ile büyüledi!

Oyuncu Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman Maldivler tatili sonrası soluğu Ege'de almıştı. Hercai dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin, özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Aşk orucunu geçtiğimiz yaz, tatilde tanıştığı ünlü basketbolcu Cedi Osman ile bozan Ebru Şahin, mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor. Dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu hızlı açan Ebru Şahin ardı ardına paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından lavantalar arasında verdiği pozları paylaşan Ebru Şahin güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte lavanta bahçesinden paylaşımda bulunan Ebru Şahin'in beğeni yağan pozları...

Lavanta bahçesinde bir güzel! Oyuncu Ebru Şahin zarafeti ile büyüledi!

Oyuncu Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman Maldivler tatili sonrası soluğu Ege'de almıştı.

Lavanta bahçesinde bir güzel! Oyuncu Ebru Şahin zarafeti ile büyüledi!

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin, özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor.

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Lavanta bahçesinde bir güzel! Oyuncu Ebru Şahin zarafeti ile büyüledi!

Aşk orucunu geçtiğimiz yaz, tatilde tanıştığı ünlü basketbolcu Cedi Osman ile bozan Ebru Şahin, mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor.

Lavanta bahçesinde bir güzel! Oyuncu Ebru Şahin zarafeti ile büyüledi!

Dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu hızlı açan Ebru Şahin ardı ardına paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Lavanta bahçesinde bir güzel! Oyuncu Ebru Şahin zarafeti ile büyüledi!

Son olarak sosyal medya hesabından lavantalar arasında verdiği pozları paylaşan Ebru Şahin güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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