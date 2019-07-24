Lerzan Mutlu'nun selülit pozu olay oldu! Lerzan Mutlu'yu hiç böyle görmediniz...
Lerzan Mutlu'nun selülit pozu olay oldu! Lerzan Mutlu'yu hiç böyle görmediniz...
Lerzan Mutlu, bu kez makyajsız hali ve selülitinin olmadığını göstermek için verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Havaların ısınmasıyla kendisini tatil mekanlarına atan Lerzan Mutlu, bacaklarında herhangi bir selülit olmadığını ispatlamak için paylaşım yaptı. Üzerinde derin yırtmaçlı yeşil kıyafetiyle birden fazla video paylaşan Lerzan Mutlu, makyajsız halinin ortaya çıkmasıyla da hayranlarını şoke etti. İşte Lerzan Mutlu ve diğer ünlü isimlerin çok konuşulan makyajsız halleri...
Giriş Tarihi: 24.07.2019
12:21
Güncelleme Tarihi: 24.07.2019
15:21