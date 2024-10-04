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Haberler Galeri Leydi Di filminin yıldızları Bestemsu Özdemir ile Celil Nalçakan’dan itiraflar: Aşk için her şeyi yaparım, gözüm kararır!
Giriş Tarihi: 04.10.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 11:40

Leydi Di filminin yıldızları Bestemsu Özdemir ile Celil Nalçakan’dan itiraflar: Aşk için her şeyi yaparım, gözüm kararır!

BBB Productıon – Ercan Saatçi & Berkin Kaya'nın yapımcılığını üstlendiği, Kamil Aydın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Suat Özkan ile Ali Can Yaraş'ın kaleminden çıkan "Leydi Di" filmi, bugün vizyona girdi. Kendisini bir anda dolandırıcılık planının içerisinde bulan dürüst bir adamın hikayesini konu eden film, kadrosunda; Mahir İpek, Safa Sarı, Özge Özder, Bestemsu Özdemir ve Celil Nalçakan gibi isimleri barındırıyor. Biz de vizyon öncesi Bestemsu Özdemir ve Celil Nalçakan ile bir araya geldik. Filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.

YASEMİN DÖNGEL
Leydi Di filminin yıldızları Bestemsu Özdemir ile Celil Nalçakan’dan itiraflar: Aşk için her şeyi yaparım, gözüm kararır!

Leydi Di filminin başrolleri arasında yer alan Bestemsu Özdemir ve Celil Nalçakan, Sabah Günaydın TV'de Yasemin Döngel'in sunduğu 'Yasemİnce İtiraflar' programına konuk oldu. Keyifli bir set süreci geçirdiğini dile getiren ikili, sette yaşadıklarını paylaştı. Celil Nalçakan, "Yüksekten korkan biri olarak bir helikopter sahnesi çekmeye gayret ettim. Çok zordu, gerçekten zordu." itirafında bulundu. Bestemsu Özdemir ise sosyal medyayı sallayan dans sahneleri hakkında konuştu, "İnanılmaz zor oryantal dans. İki hareketi öğrenmem 5 ders falan sürdü. Ziller aldım, ayakkabı aldım. Evde sürekli pratik yapan bir kız çocuğuna dönüştüm. Çok zor, inanılmaz saygı duyuyorum." dedi. Aşk hakkında da konuşan oyuncu, "Aşk için her şeyi yaparım, gözüm kararır" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte röportajın tüm detayları…

Leydi Di filminin yıldızları Bestemsu Özdemir ile Celil Nalçakan’dan itiraflar: Aşk için her şeyi yaparım, gözüm kararır!

-"Leydi Di" filmi vizyona giriyor. Hemen kısaca bilmeyenler için filmin konusunu sizden dinlesek…

Celil Nalçakan: Film aslında bir yanlışlıklar komedyası diyebiliriz. Ama ayakları yere basan bir komedi, öyle çok sulu zırtlak bir durumu yok. Sadece talihsizlikler sebebiyle birbiriyle hiç alakası olmayan insanların buluştuğu bir pavyonda geçen olaylar bütünü.

Bestemsu Özdemir: Bir dolandırıcılık hikayesi bizimki. Mafya babaları, bir pavyonumuz var ve oradaki o talihli talihsiz bir sürü olayın tatlı hikayesi.

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Leydi Di filminin yıldızları Bestemsu Özdemir ile Celil Nalçakan’dan itiraflar: Aşk için her şeyi yaparım, gözüm kararır!

-Filmin fragmanı çok eğlenceli görünüyor, eminim film de bir o kadar keyiflidir. Kamera arkalarında neler yaşandı?

B.Ö.: Arkası daha komik.

C.N.: Evet, genelde öyle oluyor. Çünkü birazcık daha otokontrolümüzün dışına çıkıyoruz. O yüzden tabii eğlenceli oluyor. Ama biz bu işte arka tarafın biraz frenine bastık ki mizahı öne de çıkarabilelim diye. Çünkü aynı şakayı 5 kere yapınca 6.'sında çok komik olmuyor. O yüzden böyle bir şey denedik burada. Ama evet gayet eğlendik.

Leydi Di filminin yıldızları Bestemsu Özdemir ile Celil Nalçakan’dan itiraflar: Aşk için her şeyi yaparım, gözüm kararır!

GERÇEKTEN ÇOK ZORDU

-Bir set anısı dinlemek isterim…

C.N.: Ben yüksekten korkan biri olarak mesela bir helikopter sahnesi çekmeye gayret ettim. Çok zordu, gerçekten zordu. İnşallah makaslarlar, benim bile bilmediğim küfürleri etmişim, ben biliyormuşum orada fark ettim (gülüyor).

-Oyunculuğun en zor yönlerinden biri olsa gerek. Nasıl hazırlandınız peki bu duruma?

C.N.: Galiba bir cesaret geliyor insana.

B.Ö.: İş disipliniyle alakalı bir şey o. İşine sahip çıkıyorsun, bu da bunun bir parçası ve bunu yapman gerekiyorsa yapıyorsun.

C.N.: "Hikayeye hizmet ediyor mu?" sorusunun cevabı senin içinde "Evet" ise, bunu yapıyorsun bir şekilde.

Leydi Di filminin yıldızları Bestemsu Özdemir ile Celil Nalçakan’dan itiraflar: Aşk için her şeyi yaparım, gözüm kararır!

SETE ÇIKMADAN DANS DERSİNE BAŞLADIM

-Bestemsu Hanım'ın dans sahnelerinden de bahsetmek istiyorum. Hem oynadığınız dizide, hem bu filmde oryantal yeteneğinize şahit oluyoruz. Öncelikle iki projenin üst üste gelmesi tesadüf müydü?

B.Ö.: Çok tesadüftü. Ben bir seneyi aşkın süredir bir pavyon işinde yer almak istiyordum. Hep bir zengin kadın, hep böyle cici bici bir şey, hep aynı tarzda ilerledim son 3-4 senedir, öyle denk geldi. İyi ki de oynadım, o yüzden değil ama artık kendimi geliştireceğim bir şey istiyordum. Üstüne kralı geldi, direkt pavyon hikayesi geldi. Ondan 10-15 gün sonra da İnci Taneleri'yle anlaştım. O kadar açıkmış ki dilek kapılarım ardına kadar açıkmış. Hepsi oldu istediğimin. Bir de İnci Taneleri çok istediğim bir işti. Bu işte de dansözü duydum, "Ne olur başkasıyla görüşüyorlarsa lütfen görüşmesinler ben her türlü tamamım" dedim. Hemen dans hocası, sete çıkmadan hemen dans dersine başladım.

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