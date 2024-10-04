Giriş Tarihi: 04.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
11:40
Leydi Di filminin yıldızları Bestemsu Özdemir ile Celil Nalçakan’dan itiraflar: Aşk için her şeyi yaparım, gözüm kararır!
BBB Productıon – Ercan Saatçi & Berkin Kaya'nın yapımcılığını üstlendiği, Kamil Aydın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Suat Özkan ile Ali Can Yaraş'ın kaleminden çıkan "Leydi Di" filmi, bugün vizyona girdi. Kendisini bir anda dolandırıcılık planının içerisinde bulan dürüst bir adamın hikayesini konu eden film, kadrosunda; Mahir İpek, Safa Sarı, Özge Özder, Bestemsu Özdemir ve Celil Nalçakan gibi isimleri barındırıyor. Biz de vizyon öncesi Bestemsu Özdemir ve Celil Nalçakan ile bir araya geldik. Filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.