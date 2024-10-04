Leydi Di filminin yıldızları Bestemsu Özdemir ile Celil Nalçakan’dan itiraflar: Aşk için her şeyi yaparım, gözüm kararır!

GERÇEKTEN ÇOK ZORDU

-Bir set anısı dinlemek isterim…

C.N.: Ben yüksekten korkan biri olarak mesela bir helikopter sahnesi çekmeye gayret ettim. Çok zordu, gerçekten zordu. İnşallah makaslarlar, benim bile bilmediğim küfürleri etmişim, ben biliyormuşum orada fark ettim (gülüyor).

-Oyunculuğun en zor yönlerinden biri olsa gerek. Nasıl hazırlandınız peki bu duruma?

C.N.: Galiba bir cesaret geliyor insana.

B.Ö.: İş disipliniyle alakalı bir şey o. İşine sahip çıkıyorsun, bu da bunun bir parçası ve bunu yapman gerekiyorsa yapıyorsun.

C.N.: "Hikayeye hizmet ediyor mu?" sorusunun cevabı senin içinde "Evet" ise, bunu yapıyorsun bir şekilde.