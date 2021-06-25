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Haberler Galeri Leyla bebek göründü! Bergüzar Korel karnı burnunda bikinli pozunu ilk kez paylaştı sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 25.06.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 16:52

Leyla bebek göründü! Bergüzar Korel karnı burnunda bikinli pozunu ilk kez paylaştı sosyal medya yıkıldı!

"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha anne olacağını duyuran Bergüzar Korel, kız bebek beklediklerini açıklamıştı. Üçüncü kez büyük bir heyecan yaşayan Korel, tatilden karnı burnunda bikinili pozunu ilk kez yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı...

Leyla bebek göründü! Bergüzar Korel karnı burnunda bikinli pozunu ilk kez paylaştı sosyal medya yıkıldı!

"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu.

Leyla bebek göründü! Bergüzar Korel karnı burnunda bikinli pozunu ilk kez paylaştı sosyal medya yıkıldı!

İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu.

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Leyla bebek göründü! Bergüzar Korel karnı burnunda bikinli pozunu ilk kez paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha anne olacağını duyuran Bergüzar Korel, kız bebek beklediklerini açıklamıştı.

Leyla bebek göründü! Bergüzar Korel karnı burnunda bikinli pozunu ilk kez paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Üçüncü bebeğine hamile olan ve bu kez kız annesi olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den hamile pozu geldi.

Leyla bebek göründü! Bergüzar Korel karnı burnunda bikinli pozunu ilk kez paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Korel, karnı burnunda bu fotoğrafını "Rüya" notu ile paylaştı.

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