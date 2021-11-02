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Haberler Galeri Londra'da yaşayan Aleyna Tilki son paylaşımıyla dikkat çekti! Genç şarkıcıdan olay gönderme!
Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 10:42

Londra'da yaşayan Aleyna Tilki son paylaşımıyla dikkat çekti! Genç şarkıcıdan olay gönderme!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Taytlı pozlarını paylaşan Aleyna Tilki "Dünya bir cadı kazanı, biz de içinde kaynıyoruz" notunu yazdı.

Londra’da yaşayan Aleyna Tilki son paylaşımıyla dikkat çekti! Genç şarkıcıdan olay gönderme!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay İngiltere'ye gitmişti. Londra'da müzik çalışmalarını sürdüren Tilki, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Londra’da yaşayan Aleyna Tilki son paylaşımıyla dikkat çekti! Genç şarkıcıdan olay gönderme!

Taytlı pozlarını paylaşan Aleyna Tilki "Dünya bir cadı kazanı, biz de içinde kaynıyoruz" notunu yazdı.

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Londra’da yaşayan Aleyna Tilki son paylaşımıyla dikkat çekti! Genç şarkıcıdan olay gönderme!

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini açıkladıktan sonra İngiltere'ye gitmişti.

Londra’da yaşayan Aleyna Tilki son paylaşımıyla dikkat çekti! Genç şarkıcıdan olay gönderme!

Bir süre Türkiye'den uzak kalacağını söyleyen genç şarkıcı, müzik çalışmalarını Londra'da yapacağını açıklamıştı.

Londra’da yaşayan Aleyna Tilki son paylaşımıyla dikkat çekti! Genç şarkıcıdan olay gönderme!

Bir aydır İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki şarkıcı, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

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