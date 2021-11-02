Londra’da yaşayan Aleyna Tilki son paylaşımıyla dikkat çekti! Genç şarkıcıdan olay gönderme!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Taytlı pozlarını paylaşan Aleyna Tilki "Dünya bir cadı kazanı, biz de içinde kaynıyoruz" notunu yazdı.