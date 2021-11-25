Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki bombayı patlattı! Demet Akalın sorusuna olay yanıt

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Dubai tatilinden dönen Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Aleyna Tilki hakkında, "Dünya starı olacağını söylüyordu. Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" diyen Demet Akalın'a, genç şarkıcı cevap verdi.