Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki hasrete dayanamadı! Aleyna Tilki’ye balonlu karşılama

YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Genç şarkıcı, yayınladığı gönderide, "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim… Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp 'Yalan' klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece. Hepsi bu" ifadelerine yer vermişti.