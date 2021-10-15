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Haberler Galeri Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki hasrete dayanamadı! Aleyna Tilki'ye balonlu karşılama
Giriş Tarihi: 15.10.2021 08:06 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 08:07

Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki hasrete dayanamadı! Aleyna Tilki'ye balonlu karşılama

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. 2 yıldır zor günler geçirdiğini söyleyen Aleyna Tilki, soluğu Londra'da almıştı. Ünlü şarkıcı, üç günlük dönüş yaptı. Tilki'yi annesi Havva Öztel, kardeşi ve arkadaşları havaalanında ellerinde balonlarla karşıladı.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki hasrete dayanamadı! Aleyna Tilki’ye balonlu karşılama

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan geçtiğimiz haftalarda "İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyerek İngiltere'ye gitti. Bir süre Londra'da yaşayacak olan ünlü şarkıcı, üç günlük dönüş yaptı. Tilki'yi annesi Havva Öztel, kardeşi ve arkadaşları havaalanında ellerinde balonlarla karşıladı.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki hasrete dayanamadı! Aleyna Tilki’ye balonlu karşılama

Geçtiğimiz günlerde iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından 'veda' paylaşımında bulunmuş ve yurt dışına çıkmıştı.

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Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki hasrete dayanamadı! Aleyna Tilki’ye balonlu karşılama

YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Genç şarkıcı, yayınladığı gönderide, "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim… Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp 'Yalan' klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece. Hepsi bu" ifadelerine yer vermişti.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki hasrete dayanamadı! Aleyna Tilki’ye balonlu karşılama

ÜÇ GÜNLÜĞÜNE GELDİ

Ardından yeni şarkısı 'Real Love'ı hayranlarının beğenisine sunan Tilki, Londra'da hasrete daha fazla dayanamadı ve ailesini görmek için üç günlüğüne dönüş yaptı.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki hasrete dayanamadı! Aleyna Tilki’ye balonlu karşılama

Şarkıcının kendisi kadar ünlü olan annesi Havva Öztel, kızını balonlarla karşıladı. Öztel kızını karşıladığı anları paylaşarak "Geli gözümün nuru" ifadelerini kullandı.

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