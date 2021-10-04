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Haberler Galeri Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki’nin evinin kirası dudak uçuklattı! Sosyal medyada onu konuşuyor
Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:44

Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki’nin evinin kirası dudak uçuklattı! Sosyal medyada onu konuşuyor

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. 2 yıldır zor günler geçirdiğini söyleyen Aleyna Tilki, soluğu Londra'da almıştı. Birkaç ay orada kalacak olan genç şarkıcının evinin kirası ise dudak uçuklattı.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki’nin evinin kirası dudak uçuklattı! Sosyal medyada onu konuşuyor

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, yurt dışına uçtu. "İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyen Tilki'yi annesi Havva Öztel uğurladı. Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki'nin eşyalı evi için ödediği kira ücreti dikkat çekti.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki’nin evinin kirası dudak uçuklattı! Sosyal medyada onu konuşuyor

Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" diyerek yanıt vermişti.

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Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki’nin evinin kirası dudak uçuklattı! Sosyal medyada onu konuşuyor

Posta'nın haberine göre; Şarkıcı bu sözlerinden sonra kısa bir ara vereceğini belirterek sevenlerine veda etmiş ve Londra'ya gitmişti. Bir süre Londra'da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Tilki'nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki’nin evinin kirası dudak uçuklattı! Sosyal medyada onu konuşuyor

36 BİN TL!
Müzik çalışmaları için Londra'ya yerleşen ve bir süre orada kalacak olan Aleyna Tilki, eşyalı tuttuğu ev için aylık 3 bin Sterlin ( 36 bin TL) kira ödüyor.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki’nin evinin kirası dudak uçuklattı! Sosyal medyada onu konuşuyor

Dilini geliştirmek ve müzik dünyasının Avrupa başkentinde zaman geçirmek isteyen Tilki, boş zamanlarını da konser ile tiyatro oyunları izleyerek geçirecek.

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