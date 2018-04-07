LP: Müzik dünyasında ayakta kalabilmek için timsah gibi sert bir deriniz olmalı...

Elinde tuttuğu şeffaf paketin içinde sapsarı iki oyuncak civciv var. Kapıdaki görevli "İsterseniz kendisine ulaşmasını sağlayabilirim" diyor. Genç kız için bu yeterli değil, hediyesini bizzat kendisi vermek istiyor. Ama bu da mümkün değil. Yaşadığı hayal kırıklığı yüzüne yansıyor. Ayaklarını sürüyerek kapıdan uzaklaşıyor... Sadece oyuncaklar değil, kahve fincanı takımları, köpek kıyafetleri, resimler, kitaplar, yazılar... Zorlu PSM'nin kulisine yağan hediyelerin hepsi ABD'li şarkıcı LP (Laura Pergolizzi) için.