LP: Müzik dünyasında ayakta kalabilmek için timsah gibi sert bir deriniz olmalı...

DİNLEYİCİLERİME MİNNETTARIM



LP de ilk görüşte aşka inananlardan. "Her gün sayısız insanla iletişim halindeyim. Çok sık başıma gelmese de aşık olduğumda gerçekten çok çabuk aşık oluyorum. Son ilişkimin de bu şekilde başladığını söyleyebilirim. Gözlerim ve duyularım hemen karşımdaki kişiyi tartmaya başlıyor. Bunu yaşamak benim için de ilginç bir durum çünkü çoğunlukla soğukkanlı görünen biriyim." LP'nin konserleri hayranlarının çığlıklarıyla başlıyor. Konser boyunca şarkılar hep bir ağızdan söyleniyor, eller ona dokunabilmek için uzanıyor. Peki o bu sırada neler hissediyor? Mesela Türkiye'deki konserlerinde... "Harika bir dinleyici vardı" diyerek başlıyor sözlerine, "Vakitlerini ayırıp konserime geliyorlar. Şarkılarımın sözlerini bilmelerinden şarkılarımla zaman geçirdiklerini anlıyorum. Bunları düşünmek aklımı başımdan alıyor. Fazla duygusallaşmak istemiyorum ama bu durum beni derinden etkiliyor. Minnettarım." Her gün onu yataktan kaldıran motivasyonun kaynağını, hayranlarıyla olan bağı olarak özetliyor. "Hayranlarımla bağ kurmayı gerçekten çok seviyorum. Geçen akşam yanlarına koşup "Nasıl gidiyor?" diye sormamak için kendimi zor tuttum. Kendi hayatımda ve onların hayatında nasıl bir fark yaratabilirim sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyorum." Son olarak kendisine en sık kullandığı kelimeyi soruyoruz. Yanıtı, "Sövmeyi seviyorum. Ama sanırım en sık kullandığım kelime 'Teşekkür ederim'. İki kelime oldu ama..." oluyor.