Magazin dünyasını şoke eden dedikodu! Türkiye’nin en zengin ailesinin üyeleri...

Hatta işi daha da ileriye götürüp anne-kızın yaşadığı köşkü basıp para istemişler. Ayrıca 85 yaşındaki annelerine vasi tayin edilmesi için de dava açmışlar. Bunun üzerine Servet Hanım da, mahkemeye başvurarak oğullarına uzaklaştırma kararı çıkartmış. Çok yazık!