Magazin gündeminden başlıklar: 18 Haziran 2014

Yasaklı düğün

CONRAD HOTEL'DEYDİ

Müzmin bekar Emrah da sonunda evli ünlüler kervanına katıldı. Düğün töreni pazartesi akşamı Beşiktaş'taki Conrad Hotel'de yapıldı. İşte sadece 70 özel davetlinin katıldığı o düğünde yaşananlar...

EN SEVDİĞİ FİLM

Düğünün yapıldığı salona dev bir barkovizyon kuruldu. Burada Emrah'ın en sevdiği film olan, başrollerini Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın paylaştığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım'dan sahneler gösterildi.

'KASIRGA' İLE DANS

Törene basın alınmadı. İçeriden fotoğraf sızmaması için de düğüne katılan 70 davetli cep telefonlarını kapıda bir görevliye teslim etti. Çift ilk danslarını, Emrah'ın 'Kasırga' isimli şarkısı eşliğinde yaptı.