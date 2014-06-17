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Haberler Galeri Magazin gündeminden başlıklar: 18 Haziran 2014
Giriş Tarihi: 17.06.2014 23:29 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:33

Magazin gündeminden başlıklar: 18 Haziran 2014

Magazin gündeminden başlıklar: 18 Haziran 2014
Sonunda davetiye dağıtıldı

Pelin Karahan, 24 Haziran'da sevgilisi Bedri Güntay'la nikah masasına oturacak. Düğün davetiyeleri önceki gün konukların ellerine ulaştı.

İki yıl evli kaldığı pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu'ndan geçen kasımda boşanan Pelin Karahan, önümüzdeki hafta dört aydır birlikte olduğu Bedri Güntay'la evleniyor. Yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken 300 günlük "iddet müddeti"ni mahkeme kararıyla kaldırtan Karahan, salı akşamı Adile Sultan Sarayı'nda nikah masasına oturacak. Düğün detayları için son ana kadar mahkeme kararını bekleyen çift, davetiyeleri önceki gün dağıtmaya başladı. Hamile olduğu için evlilik tarihini öne çektiği konuşulan ünlü oyuncu, organizasyonu ise Fulya Terim'in yeni şirketi Terim Events'a emanet etti. Terim Ailesi'nin düğüne katkısı organizasyonla sınırlı kalmayacak. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, müstakbel damat Bedri Güntay'ın yakın dostu olduğu için, Bahçekalı ile kayınpederi Fatih Terim, törende nikah şahitliği de yapacak.
Magazin gündeminden başlıklar: 18 Haziran 2014
Arda, Burcu'yu uçurdu

Burcu Esmersoy'la arkadaşlığı adım adım aşka doğru ilerleyen Arda Turan'dan güzel sunucuya uçuran jest. Yıldız futbolcu, Bodrum'dan İstanbul'a dönecek Esmersoy için özel uçak kiraladı. Arda, Burcu'yu İstanbul'a getirip ABD'ye döndü.

Son günlerde adları sürekli birlikte anılan Burcu Esmersoy ve Arda Turan'la ilgili dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda bir davete birlikte katılan ve burada sergiledikleri tavırlarla "Aşk yaşıyorlar" söylentilerine yol açan ikili, o günden beri yan yana görülmemeye özen gösterdi.

SAAT 03.00'Ü GÖSTERİYORDU
Esmersoy, Brezilya ve ardından da Bodrum'a giderken, Arda Turan ise Çeşme ve daha sonra ise ABD'de tatil yaptı. Ancak ikilinin birlikte görüntülenmemesi, bir araya gelmediler demek değildi! Dedikodulara göre, Bodrum'da bulunan Esmersoy'un yanına giden yıldız futbolcu, güzel sunucuyu özel bir uçakla İstanbul'a getirdi. İkili, geçtiğimiz gece saatler 03.00'ü gösterdiğinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda özel uçaktan inerken görüldü.

ARDA, ABD'YE DÖNDÜ
Turan, güzel sunucuyu İstanbul'a bıraktıktan sonra da ertesi gün ABD'nin yolunu tuttu. New York'taki Simit Sarayı'nın açılışına giden yıldız futbolcu, halen orada. Esmersoy ise İstanbul'da kaldı. Şimdilik flört dönemi yaşayan ikilinin, uzun zamandır birbirlerine hayranlık duyduğu ve hayranlığın da son birkaç haftadır aşka dönüştüğü dedikodular arasında.

ARKADAŞIZ SAVUNMASI
Burcu Esmersoy, Arda Turan'la çıkan aşk haberleri için "Arkadaşız, bir arada olmamız normal" açıklaması yapmıştı.

Kaynak: Takvim
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Magazin gündeminden başlıklar: 18 Haziran 2014

Yasaklı düğün

CONRAD HOTEL'DEYDİ
Müzmin bekar Emrah da sonunda evli ünlüler kervanına katıldı. Düğün töreni pazartesi akşamı Beşiktaş'taki Conrad Hotel'de yapıldı. İşte sadece 70 özel davetlinin katıldığı o düğünde yaşananlar...
EN SEVDİĞİ FİLM
Düğünün yapıldığı salona dev bir barkovizyon kuruldu. Burada Emrah'ın en sevdiği film olan, başrollerini Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın paylaştığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım'dan sahneler gösterildi.
'KASIRGA' İLE DANS
Törene basın alınmadı. İçeriden fotoğraf sızmaması için de düğüne katılan 70 davetli cep telefonlarını kapıda bir görevliye teslim etti. Çift ilk danslarını, Emrah'ın 'Kasırga' isimli şarkısı eşliğinde yaptı.
Magazin gündeminden başlıklar: 18 Haziran 2014

Henüz evlilik teklifi yok

Sevgilisi Buğra Toplusoy'un Amerika'dan dönmesini bekleyen Ceyda Ateş, önceki gün Bebek'teki Happily Ever After'da birarkadaşıyla buluştu. Engin Altan Düzyatan'la birlikte bir projede yer alan Ateş, mekan çıkışında gazetecilerle sohbet etti. Ne zaman evleneceği sorulunca durgunlaşan Ateş, şöyle konuştu: "Buğra'yla ilişkimizi istediğimiz gibi yaşıyoruz. Evlilik konusu hiç açılmadı, zaten teklif de etmedi. Bizim evlilik gibi bir düşüncemiz yok."
Magazin gündeminden başlıklar: 18 Haziran 2014
İlk balayı Alaçatı'da

Pazar akşamı Antalya'daki bir törenle hayatını çocukluk aşkı İstem Atilla ile birleştiren Burak Yılmaz'ın ilk balayı adresi Çeşme oldu. Gündüz deniz keyfi yapan çiçeği burnunda çift, akşam Alaçatı'da yemek yedi. İstem Atilla ile Burak Yılmaz'a vatandaşlar da tebriklerini iletti. Hayranlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Galatasarayı yıldız; ikinci balayında ise Avrupa'ya gidecek.
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