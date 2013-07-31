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Giriş Tarihi: 31.07.2013 05:18 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 00:16

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Kız kıza tatile çıktı
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, nişanlısı Arda Turan'ın yeni sezon için İspanya'ya dönmesi üzerine, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Beş yakın arkadaşıyla birlikte tatil yapan Kobal, önceki gün tekne turunda çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Arda Turan ile ayrıldığı konuşulan Sinem Kobal'ın, her pozunda nişan yüzüğünün takılı olduğu yüzük parmağını saklaması akıl karıştırdı. Genç oyuncu, tatil rotasını ise belirtmedi.

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Magazin gündeminden başlıklar

Kızı ve yeni eşiyle tatilde
Dizilerin sevilen ismi Hakan Yılmaz, önceki gün geçen ay evlendiği eşi Elif Öngel ve ilk evliliğinden olan kızı Deniz'le birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün Gündoğan'daki bir plajda objektiflere takılan Yılmaz ve sevgilisi, deniz keyfi yaptı. Denizin içinde sırtına peştemal takan Yılmaz, uzun süre cep telefonuyla konuştu.

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Magazin gündeminden başlıklar

Doğum günü hediyesi cip
Sunucu Meral Kaplan, önceki gece 250 bin lira değerindeki, Range Rover Evoque model cipiyle Ortaköy'de objektiflere takıldı. Kıbrıslı eşi Erhan Kanioğlu'nun kendisine doğumgünü hediyesi olarak cip aldığını söyleyen Meral Kaplan'ın; 'MEK' harflerinden oluşan özel plakası da dikkatlerden kaçmadı. Kaplan, "Eşim, plakayı özel yaptırmış ve isimlerimizin baş harflerini yazdırmış" dedi.

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Magazin gündeminden başlıklar

Sosyetik playboy centilmen çıktı

Murat Cevahir, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Esra Karakaya ile önceki gün Marrakech'teydi. Centilmen yanını konuşturan sosyetik playboy, sevgilisinin ayağına masaj yaparken görüntülendi.

Magazin gündeminden başlıklar

Ortaç'tan jet ski şov!
Bu yaz Çeşme'yi mesken tutan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün nişanlısı Chloe Loughnan ile Marrakech Beach Club'taydı. Geçtiğimiz günlerde nişanlısının sırtına bindiği karelerle gündeme gelen Ortaç, bu kez jet ski yaptı. Ünlü şarkıcı, Chloe ile gün boyu koyları gezdi. Ortaç, "Çeşme, benim için dinlenmek demek. Burada moralim yerine geliyor" dedi.

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