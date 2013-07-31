Magazin gündeminden başlıklar

Kız kıza tatile çıktı Kızı ve yeni eşiyle tatilde Doğum günü hediyesi cip Sosyetik playboy centilmen çıktı Murat Cevahir, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Esra Karakaya ile önceki gün Marrakech'teydi. Centilmen yanını konuşturan sosyetik playboy, sevgilisinin ayağına masaj yaparken görüntülendi. Ortaç'tan jet ski şov! Kumsalda tek başına Bodrum'un 50 tonu! Düğün tarihini öne çektiler 20 Eylül’de evlenmeyi planlayan Yeliz Şar ve Tolga Güleç, düğün tarihlerini öne çekti. Daha önce temmuz ayında evleneceklerini duyuran, ancak Güleç’in film çekimlerini nedeniyle düğünü 20 Eylül’e ertelen çift, yeniden fikir değiştirdi. Şar ve Güleç, 2 Ağustos Cuma günü Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturacak. Hürriyet'ten Gülbahar Karakuş'un haberine göre; konuklarına şeker yerine özel tasarım sabun dağıtacak olan çift, nikâhın ardından yurtdışında üç gün balayı yapacak. Tolga Güleç ve Yeliz Şar, yaklaşık bir yıldır birlikte. O kıza görüş yasağı Yok böyle tatil Ramazan'ın gelmesiyle Miami'ye giden ve 2 hafta daha burada kalacak olan Reçber çifti, bu tatil için kesenin ağzını açtı. Futbolu bıraktıktan sonra tüm vaktini ailesiyle gezerek geçiren Rüştü Reçber, yine servetlik bir tatile imza atıyor. Reçber, güzel eşi Işıl Hanım ve çocuklarıyla Ramazan'ın gelmesiyle soluğu Miami'de aldı. Fountaineblue isimli otele yerleşen Reçber Ailesi, ABD'nin tadını doyasıya çıkardı. SADECE KONAKLAMA 39 BİN LİRA! GÜNLÜĞÜ BİN 300 TL Önce çiğ köfte sonra hamburger! Aşk bitti dostluk devam Diva elbisesiyle yine konuşturdu Yoga bağımlısı Dünyanın en çok kazanan modeli olan 32 yaşındaki Gisele Bündchen, güne yoga yaparak başladığını söyledi. 2 çocuk annesi yıldız, 'Yoga sayesinde kendimi zinde hissediyorum. Enerjim artıyor' dedi. Bündchen, 150 milyon dolarlık servetiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Babası ile ilgili soruya cevap vermedi! Çalışanları Nejat'a karşı el ele! TÜM EKİP KAZAN KALDIRDI ARKADAŞI YARDIM ETTİ #direnisci Crowe camide Rafaeli tanınmaz halde Arzu Balkan'ın şen kahkahaları Ebru Gündeş Rock'çı oluyor! İlham kaynağı Alaçatı İkizlerin kopyacısı UZUN EŞARPLAR AYNI ÖRGÜLER ŞAPKALAR EKOSE GÖMLEKLER Sevgilisini yalnız bırakmıyor Yeni bir aşka mı yelken açtı? Elbise yok satıyor Stil ikonu Pizzacı Olivier