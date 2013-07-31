Magazin gündeminden başlıklar

Ortaç'tan jet ski şov!

Bu yaz Çeşme'yi mesken tutan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün nişanlısı Chloe Loughnan ile Marrakech Beach Club'taydı. Geçtiğimiz günlerde nişanlısının sırtına bindiği karelerle gündeme gelen Ortaç, bu kez jet ski yaptı. Ünlü şarkıcı, Chloe ile gün boyu koyları gezdi. Ortaç, "Çeşme, benim için dinlenmek demek. Burada moralim yerine geliyor" dedi.



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