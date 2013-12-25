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Giriş Tarihi: 25.12.2013 00:36 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:35

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Bergüzar Korel İngiltere yolcusu

Karadayı dizisinin Hakime Feride'si Bergüzar Korel, yaz başında oyunculuk eğitimi almak için Londra’ya gideceğini açıkladı.

Oyuncu Bergüzar Korel, 'Öğrenmenin yaşı yok' diyerek oyunculuğunu geliştirmek için İngiltere'ye gitme kararı aldı. Başarılı oyuncu, "İşlerim bittikten sonra mesleki anlamda kendimi geliştirmek istiyorum. Bu yüzden kendime yakın hissettiğim Londra'ya gideceğim. Birkaç ay kalacağım. Hem dinlenip hem de çeşitli eğitim programlarına katılacağım" dedi.

İSTANBUL'DAN BAŞKA BiR YERDE YAŞAMAM
Londra'yı çok sevdiğini ancak yurtdışına yerleşmeyi asla düşünmediğini söyleyen Bergüzar Korel, "İstanbul'dan başka hiçbir yerde yaşamayı düşünmüyorum. Bu şehirde sokakta yürürken bile yanımdan geçen insanlarla ilgili kafamda hikayeler yazabiliyorum. Bir süreliğine farklı şehirlerde kalabilirim ancak yerleşmeyi düşünmem" dedi.

Kaynak: Bugün

Magazin gündeminden başlıklar

Saba Tümer beraat etti

Ünlü spiker Gülgün Feyman’ın, ünlü sunucu Saba Tümer hakkında açtığı hakaret davası sonuçlandı. "Yaşlı bunak" dediği gerekçesiyle hakaret suçundan hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenen Saba Tümer, beraat etti.

Gülgün Feyman'ın, Saba Tümer'e açtığı dava, İstanbul 25. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Saba Tümer ile taraf avukatları katıldı. Gülgün Feyman'ın avukatı Zeynep Gülşah, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Saba Tümer'in cezalandırılmasını istedi. Tümer'in avukatı Zehra Esen Şahin ise, müvekkilinin bahsi geçen hakaret ifadelerini kullanmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkemeden çıkan karar, Tümer'in sözlerinde hakaret kastı olmadığı ve beraatı yönünde oldu.

Feyman'ın Tümer'e açtığı 10 bin TL'lik tazminat davası ise hala devam ediyor.

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Magazin gündeminden başlıklar

İşte Tatlıses'in evliliğini bitiren asıl olay

İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı hastanede yıldırım nikahıyla evlendiği Ayşegül Yıldız ile geçtiğimiz ay tek celsede boşanmasının yankıları halen devam ediyor.

Çiftin boşanmalarıyla ilgili olarak pek çok iddia ortaya atılırken, ikilinin arasının bozulmasının nedenlerinden biri de ortaya çıktı.

İddialara göre, İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız çiftinin boşanmaya kadar giden olaylar serisi, ünlü türkücünün Etiler'deki Tatlıses Kebap'ın başına eski eşi Derya Tuna ile oğlu İdo'yu geçirmesiyle başladı.

2012 yılında Zekeriyaköy'deki Tatlıses Kebab'ı kapatan Derya Tuna'nın bu kez Etiler şubesinin başına geçmesi Yıldız'ı küplere bindirdi. Birçok defa bu nedenle kavga eden ikiliden Tatlıses'in Yıldız'ı "Sen bu işlere karışma onu kimseye yedirmem. O benim ana kraliçem" diyerek, susturduğu öğrenildi.

Şiddetli geçimsizlik ve Yıldız'ın kıskanç tavırları nedeniyle bitmek bilmeyen kavgalardan sonra Tatlıses'in boşanma kararı aldığı kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Ayşegül Yıldız, Tatlıses ile evlendikten kısa bir süre sonra Seyrantepe'deki şirketin başına geçmiş ve yaptığı ilk icraat ise İdo ile Derya Tuna'nın işlettiği Zekeriyaköy'deki Tatlıses Kebap'a "Et alacaksanız bundan sonra parayı peşin alacaksınız" diyerek, ihtarname çekmişti. Bu olaydan sonra da Tatlıses'ten destek görmeyen Tuna, kebapçıyı devretmek zorunda kalmıştı. O dönemde Yıldız'ın zaferi olarak gösterilen bu olay sonrası Derya Tuna böylelikle bir yıl sonra rövanşı almış oldu.

Kaynak: Milliyet

Magazin gündeminden başlıklar

Anlaşmalı boşanıyor
Geçen hafta tartışarak evleri ayırdıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çifti bir araya gelerek, anlaşmalı boşanma kararı aldı.

Bir süredir küs olan ikilinin evleri ayırdığı, Yağtu’un oğlu Kemal’i de alarak Levent’teki evini terk ettiği iddia edildi. Araya büyüklerin ve dostların girmesi de çiftin evliliklerini kurtaramadı. Dün bir araya gelen ve uzun süre konuşan Yılmaz ve Yağtu, evliliklerinin devam etmeyeceği kararını vererek anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Çift, 10 Mart 2012’de Pera Palas’ta evlenmiş, nikâhın ardından Yağtu’nun ailesiyle Cem Yılmaz arasında gerilim yaşanmıştı. Yağtu, Yılmaz’la nikâh masasına oturduğunda ise oğlu Kemal’e dört aylık hamileydi. (Milliyet)

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"Oğlum Einstein gibi"

Sema Şimşek, Burak Hakkı'yla evliliğinden olan oğlu Rüzgar'ı anlattı.

Manken Sema Şimşek önceki gün defile provası için geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Şimşek, oğlu Rüzgar hakkında sorulan sorulara "Okula başladı, okumayı söktü, şu sıralar dersleri beni de Rüzgar'ı da zorluyor" diye cevap verdi. Şimşek "Şimdiden matematik ve kimyaya meyilli, Einstein gibi akıllı, ileride kendi tercihi ne olursa oraya yönlendiririz. Benim gönlümden geçen oyuncu olması" açıklamasını yaptı.

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