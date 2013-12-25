Magazin gündeminden başlıklar

İşte Tatlıses'in evliliğini bitiren asıl olay

İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı hastanede yıldırım nikahıyla evlendiği Ayşegül Yıldız ile geçtiğimiz ay tek celsede boşanmasının yankıları halen devam ediyor.

Çiftin boşanmalarıyla ilgili olarak pek çok iddia ortaya atılırken, ikilinin arasının bozulmasının nedenlerinden biri de ortaya çıktı.

İddialara göre, İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız çiftinin boşanmaya kadar giden olaylar serisi, ünlü türkücünün Etiler'deki Tatlıses Kebap'ın başına eski eşi Derya Tuna ile oğlu İdo'yu geçirmesiyle başladı.

2012 yılında Zekeriyaköy'deki Tatlıses Kebab'ı kapatan Derya Tuna'nın bu kez Etiler şubesinin başına geçmesi Yıldız'ı küplere bindirdi. Birçok defa bu nedenle kavga eden ikiliden Tatlıses'in Yıldız'ı "Sen bu işlere karışma onu kimseye yedirmem. O benim ana kraliçem" diyerek, susturduğu öğrenildi.

Şiddetli geçimsizlik ve Yıldız'ın kıskanç tavırları nedeniyle bitmek bilmeyen kavgalardan sonra Tatlıses'in boşanma kararı aldığı kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Ayşegül Yıldız, Tatlıses ile evlendikten kısa bir süre sonra Seyrantepe'deki şirketin başına geçmiş ve yaptığı ilk icraat ise İdo ile Derya Tuna'nın işlettiği Zekeriyaköy'deki Tatlıses Kebap'a "Et alacaksanız bundan sonra parayı peşin alacaksınız" diyerek, ihtarname çekmişti. Bu olaydan sonra da Tatlıses'ten destek görmeyen Tuna, kebapçıyı devretmek zorunda kalmıştı. O dönemde Yıldız'ın zaferi olarak gösterilen bu olay sonrası Derya Tuna böylelikle bir yıl sonra rövanşı almış oldu.

Kaynak: Milliyet