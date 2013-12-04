Magazin gündeminden başlıklar

Caner Erkin ile Asena Erkin boşanıyor mu?

Asena Erkin, eşi Caner'in önceki günkü bir davete yalnız katılmasıyla ilgili, "Oğlum hasta, bu yüzden Caner yalnızdı. Boşanmıyoruz." dedi.

Herkesin yakından takip ettiği Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena ve popçu Berkay arasındaki skandalla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

ASENA ERKİN: BOŞANMIYORUZ

Geçtiğimiz günlerde Berkay'la Akmerkez'in Bebek odasından çıkarken yakalanarak gündeme yerleşen Asena Erkin, hakkındaki aşk iddialarını yalanlamaya devam ediyor. "Ben çok büyük bir durumun içine düştüm, daha doğrusu düşürüldüm" diyen bayan Erkin, eşi Caner'in önceki günkü bir davete yalnız katılmasıyla ilgili "Oğlum hasta, bu yüzden Caner yalnızdı. Boşanmıyoruz" şeklinde bir açıklama yaparak dedikodulara son noktayı koydu.

CANER: EŞİME GÜVENİYORUM

FB'li futbolcu Caner Erkin, eşi Asena Erkin'in şarkıcı Berkay'la aşk yaşadığı iddiası için "Eşime güveniyorum" demişti.



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