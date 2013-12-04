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Giriş Tarihi: 04.12.2013 02:00 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:36

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

"Bizi babama gönderme anne"

İki eski karı-koca, yıllar sonra bir kez daha karşı karşıya geldi.

Ünlü turizmci Ahmet Bayer, 1 Eylül 2006’da Bodrum’da dalış yaparken vurgun yemiş, boynundan aşağısı felç olmuştu. Kazadan kısa bir süre sonra da 16 yıllık eşi Sinem Yıldırım’dan boşanmıştı. Kızları Hera (10) ve Lara’nın (15) velayetleri ise anneye verilmişti. İki eski karı-koca yıllar sonra bir kez daha karşı karşıya geldi. Sinem Yıldırım “Ahmet Bey’in yaşam tarzı kızlarıma uygun değil” diyerek dava açtı. Yıldırım “Ahmet Bey’in yaşam tarzının, öz oğullarına hala nasıl korkunç zararlar verdiği hepimizce malumdur. Kız çocuk bambaşkadır. Anneleri olarak ben çocuklarımın hayatları, sağlığı ve huzuru için eski eşimin beni yalanlarıyla parçalamasını göze aldım. Yeter ki çocuklarım uzun süredir hep yaptıkları gibi ağlayarak ‘Bizi babama gönderme anne’ dediklerinde ben yasalarca bunu onlara sağlayabileyim” dedi.

Sinem Yıldırım, mahkemeye başvurarak çocuklarının babaları Ahmet Bayer ile münasebetlerinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Kaynak: Vatan

Magazin gündeminden başlıklar

53’lük baba

Bir dönemin ünlü mankeni Engin Koç, 53 yaşında baba olarak dikkat çekmişti. Önceki gün 2 yaşındaki oğlu Burga ve eşi Pınar Hanım'la City's'de gezen Koç; "Babalık 10 numara bir his, Allah herkese nasip etsin" dedi.

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Magazin gündeminden başlıklar

Tedirgin Çağatay!

Uyuşturucu davası kapsamında 'içici' olduğunu kabul eden ve yargılanması devam eden Çağatay Ulusoy, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Doğa Şarküteri'den kahvaltılık alan ünlü oyuncu, karşısında gazetecileri görünce tedirgin oldu. Elinde çayıyla aracına yönelen Çağatay Ulusoy, gazetecilerin soruları karşısında tek kelime etmedi.

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Kaynak: Ufuk ÖZCAN / TAKVİM

Magazin gündeminden başlıklar

Caner Erkin ile Asena Erkin boşanıyor mu?

Asena Erkin, eşi Caner'in önceki günkü bir davete yalnız katılmasıyla ilgili, "Oğlum hasta, bu yüzden Caner yalnızdı. Boşanmıyoruz." dedi.

Herkesin yakından takip ettiği Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena ve popçu Berkay arasındaki skandalla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

ASENA ERKİN: BOŞANMIYORUZ

Geçtiğimiz günlerde Berkay'la Akmerkez'in Bebek odasından çıkarken yakalanarak gündeme yerleşen Asena Erkin, hakkındaki aşk iddialarını yalanlamaya devam ediyor. "Ben çok büyük bir durumun içine düştüm, daha doğrusu düşürüldüm" diyen bayan Erkin, eşi Caner'in önceki günkü bir davete yalnız katılmasıyla ilgili "Oğlum hasta, bu yüzden Caner yalnızdı. Boşanmıyoruz" şeklinde bir açıklama yaparak dedikodulara son noktayı koydu.

CANER: EŞİME GÜVENİYORUM

FB'li futbolcu Caner Erkin, eşi Asena Erkin'in şarkıcı Berkay'la aşk yaşadığı iddiası için "Eşime güveniyorum" demişti.

CANER ERKİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

Magazin gündeminden başlıklar

Kıvanç Tatlıtuğ en büyük hayalini açıkladı

Bugüne kadar 5 dizide ve bir sinema filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ hedef büyüttü. Gözünü senaryo yazarlığına diken Tatlıtuğ’un hayali, iki yıldır yazdığı hikayelerinden birini sinema filmi yapmak.

2005 yılında Gümüş dizisiyle oyunculuğa adım attıktan sonra kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Kıvanç Tatlıtuğ, hedef çıtasını büyüttü. Rol aldığı projelerde gösterdiği başarılı performansıyla eleştirmenlerden tam not alan oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın ‘Kelebeğin Rüyası’ filmiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Tatlıtuğ son dönemde oyunculuğun yanı sıra bir başka konuya merak sardı. İki yıldır yaşanmış hikayeleri kaleme aldığını söyleyen ünlü oyuncu en büyük hayalinin bu hikayelerden birini sinema filmi yapmak olduğunu belirtti.  Ünlü oyuncu “Son iki yıldır gerçek hikayeler üzerine üç tane senaryo yazdım. İkisi tamamlandı ama bir tanesi henüz bitmedi. Yazdığım  hikayelerden birini filme çekmeyi çok isterim” diye konuştu.

‘KAMERA ARKASINI MERAK EDİYORUM’

Kamera arkasına da meraklı olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, “Oyunculuk yapıyorum ama kamera arkası bana çok cazip geliyor. Çekimler sırasında yönetmene, kameramana mutlaka bir şeyler sorarım. Mümkün olan her şeyi öğrenirsem kimseyi yormadan oynarım diye düşünüyorum. Sette sadece sahnemi çekeyim diye düşünmüyorum” dedi.

KIVANÇ TATLITUĞ FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

Kaynak: Bugün

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