Magazin gündeminden başlıklar

Kıvanç Tatlıtuğ en büyük hayalini açıkladı
Bugüne kadar 5 dizide ve bir sinema filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ hedef büyüttü. Gözünü senaryo yazarlığına diken Tatlıtuğ’un hayali, iki yıldır yazdığı hikayelerinden birini sinema filmi yapmak.
2005 yılında Gümüş dizisiyle oyunculuğa adım attıktan sonra kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Kıvanç Tatlıtuğ, hedef çıtasını büyüttü. Rol aldığı projelerde gösterdiği başarılı performansıyla eleştirmenlerden tam not alan oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın ‘Kelebeğin Rüyası’ filmiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Tatlıtuğ son dönemde oyunculuğun yanı sıra bir başka konuya merak sardı. İki yıldır yaşanmış hikayeleri kaleme aldığını söyleyen ünlü oyuncu en büyük hayalinin bu hikayelerden birini sinema filmi yapmak olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu “Son iki yıldır gerçek hikayeler üzerine üç tane senaryo yazdım. İkisi tamamlandı ama bir tanesi henüz bitmedi. Yazdığım hikayelerden birini filme çekmeyi çok isterim” diye konuştu.
‘KAMERA ARKASINI MERAK EDİYORUM’
Kamera arkasına da meraklı olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, “Oyunculuk yapıyorum ama kamera arkası bana çok cazip geliyor. Çekimler sırasında yönetmene, kameramana mutlaka bir şeyler sorarım. Mümkün olan her şeyi öğrenirsem kimseyi yormadan oynarım diye düşünüyorum. Sette sadece sahnemi çekeyim diye düşünmüyorum” dedi.
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Kaynak: Bugün