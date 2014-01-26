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Giriş Tarihi: 26.01.2014 21:54 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:37

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Tuba Büyüküstün'den İzzet Yıldızhan'a sert tepki

İzzet Yıldızhan'ın "Çocuklarımın annesiyle 22 yılım geçti. Yeri geldi tokat attım. Şiddet mi bu? Tokadı eğitim için çocuğuma da atıyorum. Her ailede bir kadın tokat yemiştir. Bazen tokat sevgiyi pekiştirir." açıklaması, oyuncu Tuba Büyüküstün'ü kızdırdı.

Tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiren Büyüküstün, Twitter sayfasına "Bazı kimseler acizliklerini gururla duyurur." notunu düştü.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşünen ünlü oyuncu ardından da "Sanırım yazdığım cümle tamamen yanlış yorumlarınıza yol açtı. Arkadaşlar, bugün gazetede okuduğum şiddeti normal göstermeye çalışan zihniyetle ilgili tatsız bir habere dairdi" notunu sayfasında yayınladı.

Magazin gündeminden başlıklar

'18 yaşına kadar cep telefonum olmadı'

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, İclal Aydın'ın A Haber'de yayınlanan programına konuk oldu.

"MADONNA'NIN KIZIYLA DİKİŞ DİKTİK"
Terim, programda aile hayatından çocukluğuna, iş hayatından modaya uzanan birçok konuda açıklamalar yaptı. New York'taki Fashion Institute of Technology'de moda eğitimi alan Terim, oradayken Madonna'nın kızı Lourdes ile arkadaşlık ettiğini söyledi, "Birlikte dikiş diktik" dedi.

Haziran ayında Volkan Bahçekapılı ile evlenecek olan genç moda blogger'ı, ayrıca "İlk cep telefonumu 18 yaşında verdiler. 21 yaşında gece dışarı çıkabildim. Annem gibi bir anne olmak istiyorum" dedi.

Terim, babası Fatih Terim hakkında da "Babam çok duygusal bir adam ama o yanını göstermiyor" yorumunu yaptı.

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Magazin gündeminden başlıklar

Tuğba Ekinci'ye sahip çıktı

Yıldız Tilbe, önceki hafta Bülent Ersoy'un programında kendisine ait Delikanlım şarkısını söylerken detone olan ve sosyal medyada yerden yere vurulan Tuğba Ekinci'ye sahip çıktı. Girne'de Savoy Ottoman Otel'de sahne alan Tilbe, "Tuğba'nın performansını beğendim. Benim şarkılarım dua gibidir herkes okuyabilir. Çok üzerine gidildi. Arkadaşım çok üzüldü. Mutlu olması için ona kendini gösterebileceği bir şarkı verdim"' dedi. Ekinci'nin yeni şarkı için Tilbe'ye 20 bin lira ödeyeceği öğrenildi.

Magazin gündeminden başlıklar

Nejat İşler'den iyi haber

17 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oyuncu Nejat İşler'in doktorundan iyi haber geldi.

22 Ocak 2014 Çarşamba gününden itibaren Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi gören Nejat İşler'in sağlık durumuyla ilgili Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bugün şu bilgileri verdi:

"Sanatçı Nejat İşler'in yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir. İşler'in kan değerleri verilerine göre, enfeksiyonunun daha iyi düzeyde seyrettiğini belirtmek isterim. Organ fonksiyonlarının ise, tam olarak düzelmese de, daha iyiye gittiği gözlemlenmektedir.

Dünden bu yana kendisini takip eden sağlık personeli ve ziyaret eden birinci derecedeki aile yakınları ile göz ve mimik hareketleriyle iletişim kurabilmektedir. Ancak solunum desteğinin sürmesi nedeniyle bu aşamada konuşamamaktadır.

Sayın İşler'in sağlık durumu, olumlu değişimlere rağmen, yoğun bakım sürecinde olması nedeniyle ciddiyetini korumaktadır.

Yoğun bakım servisindeki uygulamaya dair daha önceki açıklamalarımızda da dile getirdiğimiz konuyu bir kez daha belirtmek isteriz; Tedavinin hassasiyeti nedeniyle hastamızın tedavi sürecinde, yoğun bakım servisine anne-babası ve kardeşi dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Yoğun bakım servisi kuralları gereği uygulanan ziyaretçi kısıtlaması konusunda yakınlarının ve sevenlerinin anlayışını rica ediyoruz.

Sayın İşler'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Magazin gündeminden başlıklar

Britney Spears'tan evlilik sinyali

ABD’li şarkıcı Britney Spears, dün oğlu Jayden’ın Los Angeles kentindeki futbol maçını izlemeye gittiğinde sol elindeki alyansı gazetecilere gösterdi.

Sekiz aydır Dave Lucado'yla birlikte olan ve birkaç röportajında onunla aile kurmayı planladıklarını açıklayan 32 yaşındaki şarkıcı Britney Spears, spor kıyafetle gittiği maçta basit bir altın halka yüzükten ibaret alyansıyla herkesi şaşırttı. Spears'in elini kaldırarak yüzüğü göstermesi, ünlü şarkıcının gizlice nikâh masasına oturduğunun kanıtı olarak kabul edildi. Şarkıcının sözcüsü ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

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