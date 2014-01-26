Magazin gündeminden başlıklar

Nejat İşler'den iyi haber
17 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oyuncu Nejat İşler'in doktorundan iyi haber geldi.
22 Ocak 2014 Çarşamba gününden itibaren Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi gören Nejat İşler'in sağlık durumuyla ilgili Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bugün şu bilgileri verdi:
"Sanatçı Nejat İşler'in yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir. İşler'in kan değerleri verilerine göre, enfeksiyonunun daha iyi düzeyde seyrettiğini belirtmek isterim. Organ fonksiyonlarının ise, tam olarak düzelmese de, daha iyiye gittiği gözlemlenmektedir.
Dünden bu yana kendisini takip eden sağlık personeli ve ziyaret eden birinci derecedeki aile yakınları ile göz ve mimik hareketleriyle iletişim kurabilmektedir. Ancak solunum desteğinin sürmesi nedeniyle bu aşamada konuşamamaktadır.
Sayın İşler'in sağlık durumu, olumlu değişimlere rağmen, yoğun bakım sürecinde olması nedeniyle ciddiyetini korumaktadır.
Yoğun bakım servisindeki uygulamaya dair daha önceki açıklamalarımızda da dile getirdiğimiz konuyu bir kez daha belirtmek isteriz; Tedavinin hassasiyeti nedeniyle hastamızın tedavi sürecinde, yoğun bakım servisine anne-babası ve kardeşi dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Yoğun bakım servisi kuralları gereği uygulanan ziyaretçi kısıtlaması konusunda yakınlarının ve sevenlerinin anlayışını rica ediyoruz.
Sayın İşler'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."