Magazin gündeminden başlıklar

'18 yaşına kadar cep telefonum olmadı'

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, İclal Aydın'ın A Haber'de yayınlanan programına konuk oldu.

"MADONNA'NIN KIZIYLA DİKİŞ DİKTİK"

Terim, programda aile hayatından çocukluğuna, iş hayatından modaya uzanan birçok konuda açıklamalar yaptı. New York'taki Fashion Institute of Technology'de moda eğitimi alan Terim, oradayken Madonna'nın kızı Lourdes ile arkadaşlık ettiğini söyledi, "Birlikte dikiş diktik" dedi.

Haziran ayında Volkan Bahçekapılı ile evlenecek olan genç moda blogger'ı, ayrıca "İlk cep telefonumu 18 yaşında verdiler. 21 yaşında gece dışarı çıkabildim. Annem gibi bir anne olmak istiyorum" dedi.

Terim, babası Fatih Terim hakkında da "Babam çok duygusal bir adam ama o yanını göstermiyor" yorumunu yaptı.