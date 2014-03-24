Magazin gündeminden başlıklar

İlişki yok ayıp var

FIRLATIP ATTI

Belçika eski Güzeli Ayşe Özdemir, ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu: "Özcan Deniz'le aşk yaşamadık. Yüzümü çok beğenmiş, yeni filminde oynatmak istedi. Aşk dedikoduları çıkınca da ayıp etti; ümit verdiği halde beni fırlatıp attı!"

BAĞIRIP ÇAĞIRDI

Özdemir şunları söyledi: "Bence bu aşk dedikodularını çıkaran kendisiydi. Çünkü ben medyadan kimseyi tanımam. Sonra telefon edip bana bağırıp çağırdı. Ama bunlar rol icabıydı. Çünkü bunu haksız olduğu halde üste çıkmak için yaptı."