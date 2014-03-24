Magazin gündeminden başlıklar

Sinan Akçıl'a şok haber! 1 yıl önce 5 bin dolara villa tutan Sinan Akçıl, dövizdeki artış nedeniyle başka yer arıyor. Akşam'ın haberine göre, geçen yıl Acarkent'te ultra lüks bir villa tutan Akçıl, dolardaki artış nedeniyle başka bir ev arayışına girdi. 5 bin dolar (11 bin 200 TL) kira ödeyen popçu; aidat, ısınma ve villasının temizlik giderlerini bahane ederek taşınma kararı aldı. Etiler-Ulus bölgesinde kiralık mütevazı bir apartman dairesi arayan müzisyenin bu bölgeyi tercih etmesinin sebebi ise kendinden beş yaş büyük sevgilisi Ebru Şallı'ya yakın olmak. İki çocuk annesi Ebru Şallı, Harun Tan’dan boşandıktan sonra Sinan Akçıl’la aşk yaşamaya başladı. Kur farkı yüzünden popçunun cebinden her ay 2 bin 350 lira fazladan çıkıyor. Lindsay Lohan patronundan uyarı aldı Bir süredir rehabilitasyon sürecinde olan Lindsay Lohan’ın kötü gidişine patronu Oprah Winfrey müdahale etti. Winfrey, Lohan’a kameralar önünde kendine çekidüzen vermezse işini kaybedeceğini açıkladı. Hollywood’un yeni nesil yıldız adaylarından biriyken alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle sektörden dışlanan Lindsay Lohan, rehabilitasyon döneminin ardından OWN adlı reality şovla yeniden şov dünyasına dönmüştü. Oprah Winfrey’in kanalında yayınlanan şovda rehabilitasyon sürecini adım adım seyircilerle paylaşan Lohan, bitmeyen kaprisleri nedeniyle patronu Winfrey’i kızdırdı. Ekibinden gelen şikâyetleri dikkate alarak Lohan’ı uyaran Winfrey, eğer davranışlarına çekidüzen vermezse şovu yayından kaldıracağını açıkladı. Bu sözler üzerine gözyaşlarına boğulan Lohan, Winfrey’e davranışlarını düzelteceği sözünü verdi. İlişki yok ayıp var FIRLATIP ATTI Belçika eski Güzeli Ayşe Özdemir, ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu: 'Özcan Deniz'le aşk yaşamadık. Yüzümü çok beğenmiş, yeni filminde oynatmak istedi. Aşk dedikoduları çıkınca da ayıp etti; ümit verdiği halde beni fırlatıp attı!' BAĞIRIP ÇAĞIRDI Özdemir şunları söyledi: 'Bence bu aşk dedikodularını çıkaran kendisiydi. Çünkü ben medyadan kimseyi tanımam. Sonra telefon edip bana bağırıp çağırdı. Ama bunlar rol icabıydı. Çünkü bunu haksız olduğu halde üste çıkmak için yaptı.' 110 bin Euro'ya koruma tuttu Genç oyuncu Emma Watson, kendisini takıntılı hayranlarından koruması için bir koruma tuttu. New York'lu eski bir kadın polisi yıllık 110 bin Euro maaşla işe alan Watson, son dönemde kendisini takip edip tehditler savuran bazı kişiler nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Yaklaşık 30 milyon Euro'luk servete sahip olan Watson, kaçırılmaktan da endişe ediyordu. Son olarak Watson'ın fanatik bir hayranı, görevlileri atlatarak 'Noah' filminin setine girmişti. Etobur aile Sneijder ile eşi Yolanthe, misafirlerine önceki gece kilolarca et ikram etti! Yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in Galatasaray'a transfer olmasıyla Türk yemeklerini keşfeden Sneijder ile güzel eşi Yolanthe Cabau, etobur olup çıktı! Ünlü çift, önceki akşam misafirlerini Maçka'daki lüks dairelerinde ağırladı. Yemek yapmak yerine bir restauranttan sipariş verdiği görülen Yolanthe, konuklarının önüne kilolarca kırmızı et çıkardı! Scarlett Johansson'dan ilginç açıklama Kısa bir süre önce hamile olduğu açıklanan Scarlett Johansson, yeni filmi 'Captain America'nın tanıtımı için dünyayı gezmeye devam ediyor. Johansson'un son durağı Pekin'di. 5 aylık hamile olduğu iddia edilen Scarlett Johansson'ın kıyafet seçimleriyle hamileliğini sakladığı düşünülüyor. İddiaları bugüne kadar doğrulamayan Johansson'ın yapımcısı haberin doğru olduğunu söylemişti. Kısa bir süre önce 'Wall Street Journal' dergisine konuşan ünlü oyuncu, röportajında anne olmaya hazırlandığının ipuçlarını vermiş. İş ve aile hayatını dengelemek istediğini belirten Johansson,'Başarı peşinde koşarken ailenle zaman geçirememek çok büyük bir stres. Her yıl bir film çekebileceğim, işimi yapabileceğim ve aynı zamanda aile kurabileceğim bir dünya olmalı. Bencilce her şeye sahip olmak istiyorum' ifadelerini kullandı. Hollywood'daki çifte standarttan yakınan Johansson, 'Fedakarlık yapmak zorunda olduğumu biliyorum. Erkek aktörlerin böyle bir derdi yok. Eğer bir erkekseniz, 8 çocuğunuz olsa bile hala kadınların hayallerini süsleyebilirsiniz' dedi. Bekir Aksoy baba oldu Ünlü oyuncu Bekir Aksoy'un geçtiğimiz yılın eylül ayında evlendiği eşi Derya Çavuşuğlu, önceki gün Bakırköy’deki Ethica İncirli Hastanesi’nde doğum yaptı. Beklenen tarihten 1.5 ay önce, 2 kilo 900 gram ağırlığında, 47 cm. boyunda dünyaya gelen bebeğe Emir Berk adı verildi. Hem annenin hem de bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Oktay Kaynarca'ya eşe şiddet cezası Oyuncu Oktay Kaynarca, evlilikleri henüz birinci yılını doldurmadan boşandığı Melek Angun'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle sanık olduğu davada 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Oyuncu Oktay Kaynarca, 1 Temmuz 2012 tarihinde muhteşem bir düğünle dünya evine girdiği reklamcı eşi Melek Angun ile evlilikleri birinci yılını doldurmadan karakolluk olmuştu. Melek Angun, 15 Mayıs’ta karakola yaptığı başvuruda bir süredir ayrı yaşadığı eşinin işyerine gelip, yumruk attığını, saçını çekip tartakladığını ve boğazını sıkarak 'Seni öldüreceğim, boynunu kıracağım' tehdit ettiğini kaydetmişti. Angun, eşi hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırırken iki hafta sonra ikilinin cephesinden uzlaşma haberi gelmiş ve anlaşmalı olarak boşanmışlardı. 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Akşam'ın haberine göre; savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Kaynarca'nın 'kasten basit yaralama' 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istendi.Angun, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında yapılan duruşmada yaşadığı kızgınlık ve duygusallıkla şikayetçi olduğunu ancak sonra barışıp anlaşmalı olarak boşandıklarını belirtti. EŞE KARŞI ŞİDDETTEN CEZA ALDI Davanın karar duruşması ise dün yapıldı. Avukatı Ramazan Bulut ile birlikte duruşmada bulunan Kaynarca, ifadesinde 'Böyle bir şey olmadı. Şikayetçinin anlattığı gibi olay sonrası yaşadığı hezeyanla bu iddialarda bulunmuştur. Kendimi savunma amacıyla engellemeye çalıştım, çünkü kontrol edilemez haldeydi.' dedi. Mahkeme yargılama sonucunda hakaret suçundan şikayetten vazgeçildiniz için düşme, tehdit suçundan beraat, eşe karşı kasten yaralama suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırdı. ESKİ CEZASINI DA ÇEKECEK Mahkeme ayrıca ünlü oyuncunun 4 yıl önce Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten yaralama' suçundan verilen cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını hatırlatarak ihbarda bulunulmasına karar verdi. Ünlü oyuncu 2006 yılında Beykoz Anadolu Kavağı'nda yemek yerken görüntülendiği gerekçesiyle 4 magazin muhabirini dövdüğü iddiasıyla sanık olmuş, 2010 yılında sonuçlanan davada bin 800 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. 5 yıllık denetimli serbestlik süresine uymadığı için her iki cezayı da çekecek olan Kaynarca'nın temyiz hakkı bulunuyor. Yürüyüşe bile çıkamıyorum 'HAYAL ÜRÜNÜ İDDİALAR' Arda Turan, 'Yeni aşkı Şebnem için sık sık Türkiye'ye geliyor' iddialarına ateş püskürdü. Futbolcu, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hem bu ilişkiyi yalanladı, hem de 'Maçlardan fırsat bulup yürüyüşe bile çıkacak vaktim yok; bunların hepsi hayal ürünü haberler' dedi. ARDA TURAN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Ses ver kardeşim Hakan Yılmaz, önceki gün ilk evliliğinden olan kızı Deniz ve geçen temmuzda evlendiği Elif Öngel’in bir pozunu Instagram’da paylaştı. 10 yaşındaki Deniz’in, doğacak kardeşini duymak için 6,5 aylık hamile olan Öngel’in göbeğine kulaklık soketi dokundurduğu bu fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. HAKAN YILMAZ FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Muratlar'ın bebek keyfi Ünlü popçular Murat Boz ile Murat Dalkılıç, önceki sabah sevgililerini alıp Bebek'te kahvaltı keyfi yaptı. Kahkahalarıyla mekanı inleten grubun oturma planı ilginçti. Dalkılıç'ın sevgilisi Merve Boluğur, Murat Boz'un karşısında; Boz'un aşkı Eliz Sakuçoğlu da Dalkılıç'ın karşısında oturdu. MURAT BOZ FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Kaynak: Aydın HAMZA / TAKVİM Sevgilisini de müdavim yaptı Bebek'in müdavimi Eda Taşpınar, avukat aşkı Can Verdi'yi de kendine uydurdu. Daha önce Lucca'da görmeye alışık olmadığımız Verdi, önceki gün de ikoncan sevgilisiyle burada kahvaltı yaptı. Can Verdi'nin her zamanki gibi spor giyinmesi de gözden kaçmadı. EDA TAŞPINAR FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Kaynak: Aydın HAMZA / TAKVİM 9 yıllık evlilik 5 dakikada bitti Ünlü tiyatrocu Asuman Dabak ile 'ilk aşkım' dediği avukat Ümit Birsel'in 9 yıllık birlikteliği son buldu. 12 yıllık birlikteliklerinin ardından 2005 yılının eylül ayında nikah masasına oturan çift, dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonucunda boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin birbirinden herhangi bir talepte bulunmadığı öğrenildi. Ünlülerin dövüş kulübü Sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimleri, dövüşerek form tutuyor. Burcu Esmersoy ve Engin Altan bu isimlerden sadece 2'si. Son yıllarda spor salonlarından çıkmayan ünlü isimler; özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla kendilerine daha da fazla özen göstermeye başladı. Bir dönemin modası haline gelen fitness ve pilates gibi sporlar; yerini dövüş sporlarına bıraktı. BURCU ESMERSOY FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! HEPSİ BOKS YAPIYOR İbrahim Tatlıses isyan etti: Şerefsizler! Sosyal medyayı en fazla kullanan ünlü isimlerden biri olan ünlü sanatçı, yasağı yine Twitter sayfasından savunmuştu. Tatlıses'e konuyla ilgili saldırılar artınca, ünlü türkücünün tepkisi sert oldu. Twitter yasaklandıktan sonra 'Twitter'ın kapanması beni üzmedi' diye yazan İbrahim Tatlıses tepkiler alınca sinirlendi. Tatlıses, Twitter'a giriş yasağı geldikten sonra yaptığı yorumlarla sanal alemdeki takipçilerini kızdırdı. İBRAHİM TATLISES FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Tatlıses'in son mesajında; 'Al işte kapatıyorum lan şerefsizler zaten bu iş bana göre değil deli kanlıysanız diyecem ama değilsinizki sizlerle aynı çuvala giremem...' dedi. İbrahim Tatlıses tepkisini, 'Twitter'ın kapatılması beni üzmedi. Hem hakaret et hem de bu hesap benim değil de. Yok ya özgürce belden aşağı sonra çamura yat, ne güzel ya... Haber özürlüğünü anladık da bana belden aşağı vuracak ve ben hiçbir şey yapamayacağım bu nasıl bir özgürlük mahkemeye gidiyorsun ben yazmadım. Delikanlı adam ben yazdım inkar etmiyorum der, der de nasıl diyecek Twitter çıkalı sanal âlem kabadayıları da çoğaldı. Yaşasın sanal âlem.' notuyla duyurmuştu. Yılmaz Erdoğan çocukluk günlerine döndü Aile fertleriyle Kilyos'a çıkarma yapan Yılmaz Erdoğan, oğlu ve yeğenleriyle çimlerde oynadı. Ünlü oyuncu, bir ara yerlerde yuvarlanıp çocukluk yıllarına döndü. Oscarlı oyuncu Russell Crowe'un 'The Water Diviner' filminin çekimlerini bitirdikten sonra rahat bir nefes alan Yılmaz Erdoğan, önceki gün eşi Belçim Bilgin ve ağabeyi Mustafa Erdoğan ile Kilyos'taydı. Anne ve babalarının 50'inci evlilik yıl dönümleri için ailenin tüm fertlerini bir araya toplayan Erdoğan'ın keyfine diyecek yoktu. Oğluyla uzun süre oynayan Yılmaz Erdoğan'a, Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan'ın oğulları Atlas, Güney ve Ares de katıldı. YERDE YUVARLANDI Yeni proje mutluluğu Sosyetik modacı Siren Ertan Çarmıklı, önceki gün Bebek'teydi. Baharın gelmesiyle yoğunluğunun arttığını söyleyen sosyetik güzel; 'Yakında da yeni yardım projelerine destek vereceğim. Onun keyfini yaşıyorum' dedi. Kaynak: Aydın HAMZA / TAKVİM Aşkına destek ziyareti Prof. Dr. Emre Alkin, 'Her şey Ekonomi Değil' adlı yeni kitabı için önceki gün imza günü düzenledi. Prof. Dr. Alkin'e en büyük destek; nişanlısı Defne Samyeli'den geldi. Defne Samyeli etkinlik boyunca cep telefonuyla nişanlısının bol bol fotoğraflarını çekip Prof. Dr. Emre Alkin'e özel olarak kitap da imzalattı. Çocuklarla alışveriş keyfi Tuba Ünsal-Mirgün Cabas çifti, önceki gün bir alışveriş merkezinde gezerken görüntülendi. Çiftin yanında Ünsal'ın ilk evliliğinden olan kızı Sare ile Cabas'ın önceki eşinden olan kızı Leyla da vardı. TUBA ÜNSAL FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! 'Oğluma ciciler aldım' Ebru Akel, önceki gün Zorlu Center'da görüntülendi. Arkadaşı ile birlikte mağazaları gezen Akel, gazetecilerle sohbet etti. Ünlü oyuncu, 'Oğluma ciciler aldım' dedi. EBRU AKEL FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Selma Ergeç, film için Nazi kampına girdi İkinci Dünya Savaşı'nda Kırım Türkleri'nin yaşadığı acıları anlatan ve Cengiz Dağcı'nın 'Korkunç Yıllar' romanından uyarlanan 'Kırımlı/Korkunç Yıllar' filminin çekimleri, Bolu Aladağlar ve Afyon'da kurulan platolarda devam ediyor. Senaryosunu Atilla ve Nil Ünsal'ın kaleme aldığı film için Selma Ergeç de kamera karşısına geçti. Filmde ailesi Naziler tarafından öldürülmüş Polonya asıllı 'Maria' karakterini canlandıran Selma Ergeç, yoğun bir çalışma temposuna girdi. Zor hava şartlarında yapılan çekimlerde ekip ile kaynaşan Ergeç, 1940'lı yılları yansıtan kostümleriyle dikkat çekti. Filmde Murat Yıldırım'ın canlandırdığı 'Sadık' karakteriyle 'Maria'nın hayatlarının kesişmesiyle gelişen olaylar da anlatılacak. 'Gayet iyiyim' 'Seksenler' dizisinin 'Fehmi'si Rasim Öztekin, önceki akşam Etiler'deydi. Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Öztekin, 'Tansiyon sorunu yaşadım. Şimdi gayet iyiyim.' RASİM ÖZTEKİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Annesi kılıklı! Özlem Yıldız önceki gün oğlu Demir'le birlikte alışverişe çıktı. Demir için küvette köpüren sabunlardan aldığını söyleyen Yıldız, 'Demir, bu sabunlar olmadan banyoya girmiyor' dedi. Sonra da ekledi: 'Ne olacak, annesi kılıklı!' Arnavutköy kaçamağı Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Kerem Kupacı, önceki gece Arnavutköy Sütiş'de objektiflere yansıdı. Mekanın bir köşesinde kadın arkadaşıyla sohbet eden Kupacı, görüntülendiğini fark edince rahatsız oldu. Mekanın içerisinde kasklarını takan ikili, üç tekerlekli devasa motosikletlerine binerek hızla uzaklaştı. Diziye ruh katan mekanlar ATV'nin yeni dizisi 'Kara Para Aşk', oyuncuları ve konusuyla olduğu kadar çekim mekanlarıyla da ilgi çekiyor. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Nebahat Çehre ve Erkan Can'ın paylaştığı dizi, İstanbul'un en güzel manzaralara sahip mekanlarını ekrana taşıyor. 'Zerrin'in; kızları 'Aslı', 'Elif' ve 'Nilüfer' ile birlikte yaşadığı Bebek'teki yalı, ilk bölümden itibaren tüm görkemiyle ekrana geldi. 'Denizer Ailesi'nin yaşadığı yalı, İstanbul Boğazı'na hakim konumu ve gösterişli dekorasyonuyla ilgi topluyor. BAHÇE YENİDEN DÜZENLENDİ Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı 'Elif' karakterinin odası, yalının dikkat çeken alanlarından biri oldu. 'Elif'in tasarımcı kimliğinden yola çıkarak dekore edilen odada renk olarak pembe tonları kullanıldı. Erkan Can'ın canlandırdığı varlıklı işadamı 'Tayyar' karakterinin Yeniköy'deki evi de merak edilen mekanlar arasında. Değişik mimarisiyle dikkat çeken, tavanları özel işlemeli tek katlı tarihi evin üç odası bulunuyor. Çiçeklere karşı özel bir ilgisi bulunan 'Tayyar'ın bu hassasiyetini yansıtmak için yalının bahçesine özel peyzaj düzenlemesi yapıldı. Başarılı bir tasarımcı olan 'Elif'in 'Elf's Gem's' adlı mücevher dükkanı için Galata'da yer alan boş bir mekan yeniden dekore edildi. Mekanın üst katı showroom olarak hazırlandı. Bengü'den anlamlı destek Bengü, Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenlenen Yaşa-TIR projesi için sahne kostümlerini satışa sunacak. 1 Nisan Salı günü Shangri La Bosphorus Hotel'de düzenlenecek olan şenlikte Bengü; sahnede ve kliplerinde giydiği kıyafetler arasından seçtiği parçaları kendisi satacak. BENGÜ FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Şenlendirici çaldı, Mavi söyledi! Popçu Mavi; 'Şimdi' isimli yeni albümünü pazar akşamı Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde tanıttı. Bir ara konuklar arasında bulunan Hüsnü Şenlendirici'yi sahneye davet eden Mavi, şarkılarını ünlü klarnetçinin enstrümanı eşliğinde seslendirdi. 'Balık'a kıyamadı mecburen jüriye dahil oldu Ünlü yönetmen Derviş Zaim'in, bu yıl 5-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 33. İstanbul Film Festivali'ne mecburen başkan olduğu ortaya çıktı. Festival yetkilileri, Bülent İnal'ın rol aldığı Derviş'in yeni filmi 'Balık'a festival programında yer vermek istediler. Ancak Zaim, daha önce festivallerde filmiyle yer almama kararı aldığı için bu teklife olumsuz yanıt verdi. Yetkililer de onu festivalde görmek istediklerini söyleyip ona jüri başkanlığı teklif ettiler. Kız bebek bekliyor Vıctorıa's Secret meleklerinden Doutzen Kroes, kız bebek beklediğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da makyajsız bir fotoğrafını paylaşan Hollandalı topmodel, bu karenin altına 'Altı aylık hamileyim, kız bebek bekliyorum, mutluyum' diye yazdı. Kroes ile DJ eşi Sunnery Hames, 2010 yılında evlenmişti. DOUTZEN KROES FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Hayranlarıyla poz verdi ama... Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde New York'ta yine tuhaf bir kıyafetle görüntülendi. Ünlü şarkıcı, sadece gözlerini açıkta bırakan siyah bir kostümle yürüyüş yaptı. Bu enteresan kostümüne rağmen Lady Gaga'yı tanıyan bir hayranı, ünlü yıldızla fotoğraf çektirmek için yanına gitti. Lady Gaga hayranını kırmayıp poz verse de, yüzünü kapatan maskesini çıkarmadı. Lady Gaga ile fotoğraf çektirmenin heyecanını yaşayan genç kız ise hayal kırıklığı yaşadı. LADY GAGA FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Hamilelik kilolarından eser kalmadı Beş hafta önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Megan Fox, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta objektiflere takıldı. Siyah skinny jean ve gri bir tişört giyen 27 yaşındaki oyuncunun, bir hayli kilo verdiği ve eski formunu yakaladığı görüldü. Fox, Brian Austin Green ile evliliğinden ilk çocuğu Noah'yı 18 ay önce dünyaya getirmişti. MEGAN FOX FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Antalya'da masal gibi düğün Türk işadamı Hasan Ulutaş, Rusya'da tanıştığı Anna isimli nişanlısıyla Antalya'daki Mardan Palace'ta masallardaki gibi bir düğünle evlendi. Turkrus.com internet sitesi; ihtişamlı düğünün detaylarını yazarken; Hello dergisinin Rus versiyonu da düğünü sayfalarına taşıdı. Yat tasarım işiyle uğraşan Ulutaş'ın yolu, altı yıl önce işleri sebebiyle bulunduğu Rusya'da Anna ile kesişmiş. O dönem öğrenci olan Anna, Ulutaş ile aşklarının nasıl başladığını şöyle anlatıyor: 'Farklı kültürlere mensup olmamız ve farklı ülkelerde yaşamamız, ilişkimizin sağlıklı bir biçimde ilerlemeyeceğini gösterdi. Bir de o dönem benim okulum vardı. Kariyerim açısından okulum benim için çok önemliydi. Bu sebeple başlarda ilişkimizi neticelendiremedik. Fakat Hasan benden hiç vazgeçmedi. Daha sonraki görüşmelerimizde ben Hasan'ı kaybetmemem gerektiğine karar verdim. Ben bu adamı kaybedersem asla kendimi affetmeyeceğim diye düşündüm ve evlenmeye karar verdik.' 14 NEDİME EŞLİKETTİ Gelin Anna, temelleri Rusya'da atılan aşklarında son imzayı ise Türkiye'de atmaya karar verdiklerini söylüyor. Otel, masallardaki düğünleri aratmayacak şekilde süslenirken; geline 14 nedime, damada ise üç sağdıç eşlik etti. Gelin ile damat, düğünün yapılacağı alana gondolla geldi. Gelin Anna, nikah sırasında ihtişamlı bir gelinlik giyerken, düğünden sonraki davete beyaz bir elbiseyle katıldı. Çift, düğün alanına Aerosmith grubunun 'I Don't Want to Miss' isimli parçasıyla geldi. Düğünde yapılan konuşmalar; hem gelinin, hem de damadın ailelerinin rahatça anlayabilmesi için Rusça ve Türkçe'ye çevrildi. Çift, ilk danslarını ise Elvis Presley'nin 'Cannot Help Falling in Love' şarkısı ile yaptı. Sonunda forma girdi Bir dönemin en parlak yıldızlarından biriyken evlenen, çocuk sahibi olan ve kısa süre önce boşanan Hillary Duff, sonunda eski formuna kavuşmaya başladı. Duff, fazla kilolarından kurtulunca bir albüm çıkarmayı planlıyor. Pastel renkler her kadına olmaz İngiliz model Kelly Brook, geçtiğimiz günlerde alışveriş yaparken görüntülendi. Brook, bu sezonun modası olan pastel tonlarda uçuk pembe bir pantolon giymişti. Bu seçimi, yuvarlak hatlara sahip olan Brook'un olduğundan daha da kilolu görünmesine neden oldu. KELLY BROOK FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! 110 bin Euro yıllık ücretle koruma tuttu Genç oyuncu Emma Watson, kendisini takıntılı hayranlarından koruması için bir koruma tuttu. New Yorklu eski bir kadın polisi yıllık 110 bin Euro maaşla işe alan Watson, son dönemde kendisini takip edip tehditler savuran bazı kişiler nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Yaklaşık 30 milyon Euro'luk servete sahip olan Watson, kaçırılmaktan da endişe ediyordu. Son olarak Watson'ın fanatik bir hayranı, görevlileri atlatarak 'Noah' filminin setine girmişti. EMMA WATSON FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN! Eski günlere dönüş sinyali Mıscha Barton, önceki gün New York'ta objektiflere takıldı. Oyunculuk kariyerinin başlarında bir hayli zayıf olan, daha sonra ise oldukça kilo alan Barton'ın daha sağlıklı bir görüntüye kavuştuğu görüldü. Araba ve saat tutkusunu ölümsüzleştirdi NBA'de de forma giyen eski milli basketbolcu Mehmet Okur da sosyal medyada fenomen haline gelen daily-watch, yani araba logosu ile kolundaki saat fotoğrafını paylaşma modasına uydu. Ferrari marka otomobillere olan düşkünlüğüyle bilinen Okur; 350 bin Euro değerinde olan Ferrari 458 Italia model spor arabasının logosunun ve kolundaki saatin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Okur'un kolunda bulunan saat 20 bin TL değerinde ve Panerai markasının Ferrari Scuderia modeli.