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Giriş Tarihi: 24.03.2014 23:33 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:14

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Sinan Akçıl'a şok haber!

1 yıl önce 5 bin dolara villa tutan Sinan Akçıl, dövizdeki artış nedeniyle başka yer arıyor. Akşam'ın haberine göre, geçen yıl Acarkent'te ultra lüks bir villa tutan Akçıl, dolardaki artış nedeniyle başka bir ev arayışına girdi. 5 bin dolar (11 bin 200 TL) kira ödeyen popçu; aidat, ısınma ve villasının temizlik giderlerini bahane ederek taşınma kararı aldı. Etiler-Ulus bölgesinde kiralık mütevazı bir apartman dairesi arayan müzisyenin bu bölgeyi tercih etmesinin sebebi ise kendinden beş yaş büyük sevgilisi Ebru Şallı'ya yakın olmak. İki çocuk annesi Ebru Şallı, Harun Tan’dan boşandıktan sonra Sinan Akçıl’la aşk yaşamaya başladı. Kur farkı yüzünden popçunun cebinden her ay 2 bin 350 lira fazladan çıkıyor.

Magazin gündeminden başlıklar

Lindsay Lohan patronundan uyarı aldı

Bir süredir rehabilitasyon sürecinde olan Lindsay Lohan’ın kötü gidişine patronu Oprah Winfrey müdahale etti. Winfrey, Lohan’a kameralar önünde kendine çekidüzen vermezse işini kaybedeceğini açıkladı.

Hollywood’un yeni nesil yıldız adaylarından biriyken alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle sektörden dışlanan Lindsay Lohan, rehabilitasyon döneminin ardından OWN adlı reality şovla yeniden şov dünyasına dönmüştü. Oprah Winfrey’in kanalında yayınlanan şovda rehabilitasyon sürecini adım adım seyircilerle paylaşan Lohan, bitmeyen kaprisleri nedeniyle patronu Winfrey’i kızdırdı. Ekibinden gelen şikâyetleri dikkate alarak Lohan’ı uyaran Winfrey, eğer davranışlarına çekidüzen vermezse şovu yayından kaldıracağını açıkladı. Bu sözler üzerine gözyaşlarına boğulan Lohan, Winfrey’e davranışlarını düzelteceği sözünü verdi.

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Magazin gündeminden başlıklar

İlişki yok ayıp var

FIRLATIP ATTI

Belçika eski Güzeli Ayşe Özdemir, ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu: "Özcan Deniz'le aşk yaşamadık. Yüzümü çok beğenmiş, yeni filminde oynatmak istedi. Aşk dedikoduları çıkınca da ayıp etti; ümit verdiği halde beni fırlatıp attı!"

BAĞIRIP ÇAĞIRDI

Özdemir şunları söyledi: "Bence bu aşk dedikodularını çıkaran kendisiydi. Çünkü ben medyadan kimseyi tanımam. Sonra telefon edip bana bağırıp çağırdı. Ama bunlar rol icabıydı. Çünkü bunu haksız olduğu halde üste çıkmak için yaptı."

Magazin gündeminden başlıklar

110 bin Euro'ya koruma tuttu

Genç oyuncu Emma Watson, kendisini takıntılı hayranlarından koruması için bir koruma tuttu. New York'lu eski bir kadın polisi yıllık 110 bin Euro maaşla işe alan Watson, son dönemde kendisini takip edip tehditler savuran bazı kişiler nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Yaklaşık 30 milyon Euro'luk servete sahip olan Watson, kaçırılmaktan da endişe ediyordu. Son olarak Watson'ın fanatik bir hayranı, görevlileri atlatarak 'Noah' filminin setine girmişti.

Magazin gündeminden başlıklar

Etobur aile

Sneijder ile eşi Yolanthe, misafirlerine önceki gece kilolarca et ikram etti!

Yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in Galatasaray'a transfer olmasıyla Türk yemeklerini keşfeden Sneijder ile güzel eşi Yolanthe Cabau, etobur olup çıktı! Ünlü çift, önceki akşam misafirlerini Maçka'daki lüks dairelerinde ağırladı. Yemek yapmak yerine bir restauranttan sipariş verdiği görülen Yolanthe, konuklarının önüne kilolarca kırmızı et çıkardı!

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