Magazin gündeminden başlıklar

Düğün sonrası parti verdiler!



Ünlü oyuncu Melike Güner, Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt ile hafta sonu dünya evine girdi. Çift, düğünden sonra bir de parti verdi!



Oyuncu Melike Güner ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt hafta sonunda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çiftin Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen düğününe; iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.



SARAYIN BAHÇESİNDE...

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı düğünün davetlileri arasında Kadir İnanır ve İpek Tuzcuoğlu gibi ünlü isimler de vardı. Sarayın bahçesinde düzenlenen düğün eğlencesi, gece yarısından sonra restoran bölümündeki partiyle devam etti.