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Giriş Tarihi: 23.06.2013 23:35 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:38

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Birlikte rahatlıyoruz

Tuğba Ekinci, Yakamoz Otel'in iskelesinde oyuncu Mert Öğüt ile birlikte görüntülendi. Ekinci, "Aşk mı?" sorusuna şu ilginç yanıtı verdi: "Birlikte rahatlıyoruz sadece!"

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Magazin gündeminden başlıklar

"Şimdi hedefimiz çocuk"

31 Mayıs’ta evlenen Bade İşçil ve Malkoç Sualp, önceki gün Etiler’deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Erteledikleri balayı tatili için alışverişe çıktıklarını söyleyen çift, “Birkaç gün sonra Bora Bora’ya gideceğiz” dedi.

Evlendikten sonra hayatlarında bir şeyin değişmediğini belirten İşçil, “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Evet, tabii ki. Şimdi hedefimiz çocuk. Bunun için kendimizi kısıtlamıyoruz. Beklemek için bir neden yok.”

Mağazaları el ele dolaşan ikili, Sualp için deniz şortu aldı. Çift, balayı tatillerinin 20 gün süreceğini söyledi.

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Magazin gündeminden başlıklar

Düğün sonrası parti verdiler!

Ünlü oyuncu Melike Güner, Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt ile hafta sonu dünya evine girdi. Çift, düğünden sonra bir de parti verdi!

Oyuncu Melike Güner ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt hafta sonunda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çiftin Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen düğününe; iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

SARAYIN BAHÇESİNDE...
Yaklaşık 400 kişinin katıldığı düğünün davetlileri arasında Kadir İnanır ve İpek Tuzcuoğlu gibi ünlü isimler de vardı. Sarayın bahçesinde düzenlenen düğün eğlencesi, gece yarısından sonra restoran bölümündeki partiyle devam etti.

Magazin gündeminden başlıklar

Üç güzelle teknede!

Eşi Ivana Sert ile boşanma davası devam eden işadamı Yurdal Sert, Bodrum'da oğlu Ateş ile birlikte tatil yapıyor. Önceki gün teknesiyle Bodrum koylarını gezen Sert'in yanında üç kadın arkadaşı vardı.

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Yılmaz Erdoğan çok kızacak

Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin, önceki gün Bebek’teki bir kafede objektife takıldı. 17 yaşında olmasına rağmen hem şarap hem de sigara içen Berfin, görüntülenmekten rahatsız oldu. Sigarasını söndüren Berfin, muhabirleri yanına çağırıp “Rahatsız etmezseniz sevinirim” dedi.

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