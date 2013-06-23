Magazin gündeminden başlıklar

"Şimdi hedefimiz çocuk"
31 Mayıs’ta evlenen Bade İşçil ve Malkoç Sualp, önceki gün Etiler’deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Erteledikleri balayı tatili için alışverişe çıktıklarını söyleyen çift, “Birkaç gün sonra Bora Bora’ya gideceğiz” dedi.
Evlendikten sonra hayatlarında bir şeyin değişmediğini belirten İşçil, “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Evet, tabii ki. Şimdi hedefimiz çocuk. Bunun için kendimizi kısıtlamıyoruz. Beklemek için bir neden yok.”
Mağazaları el ele dolaşan ikili, Sualp için deniz şortu aldı. Çift, balayı tatillerinin 20 gün süreceğini söyledi.