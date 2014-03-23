Magazin gündeminden başlıklar

Özge Ulusoy'dan şaşırtan açıklama

İşadamı Hakan Baş'la aşk yaşayan Özge Ulusoy, herkesi şaşırttı. Sevgilisiyle her gece bir mekanda görüntülenen Ulusoy, "Evlilik için şu anda belli biri yok. Her şey kısmet. 1-2 sene içinde olur" dedi.

Podyumların gözde ismi Özge Ulusoy, evlilikle ilgili şok edici açıklamalar yaptı. Daha önce Ferruh Taşdemir'le 24 saat süren bir evlilik yaşayan Ulusoy, magazin dünyasının en çabuk boşanan ünlülerinden biri olmuştu. Hacı Sabancı'dan ayrıldıktan sonra işadamı Hakan Baş'la yeni bir ilişkiye başlayan Ulusoy, evlilik hazırlığı yapıyor dedikodularına ilginç bir cevap verdi. Önceki gün bir tanıtıma katılan güzel manken, evlilikle ilgili sorulara şu cevabı verdi:

'BELLİ İNSAN YOK'

"Herkes ne zaman evleneceğimi merak ediyor. Ama ben hariç? Her şeyin hayırlısı, şuan belli bir insan yok ama ben de bir iki sene içinde evleneceğimi hissediyorum." Hemen hemen her gece sevgilisi Hakan Baş'la birlikte görüntülenen Ulusoy'un yaptığı bu açıklamadan sonra, "Hakan Baş evlenilecek değil eğlenilecek erkek mi?" yorumu yapıldı.

Kaynak: Takvim