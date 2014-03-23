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Giriş Tarihi: 23.03.2014 23:39 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:16

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Özge Ulusoy'dan şaşırtan açıklama

İşadamı Hakan Baş'la aşk yaşayan Özge Ulusoy, herkesi şaşırttı. Sevgilisiyle her gece bir mekanda görüntülenen Ulusoy, "Evlilik için şu anda belli biri yok. Her şey kısmet. 1-2 sene içinde olur" dedi.

Podyumların gözde ismi Özge Ulusoy, evlilikle ilgili şok edici açıklamalar yaptı. Daha önce Ferruh Taşdemir'le 24 saat süren bir evlilik yaşayan Ulusoy, magazin dünyasının en çabuk boşanan ünlülerinden biri olmuştu. Hacı Sabancı'dan ayrıldıktan sonra işadamı Hakan Baş'la yeni bir ilişkiye başlayan Ulusoy, evlilik hazırlığı yapıyor dedikodularına ilginç bir cevap verdi. Önceki gün bir tanıtıma katılan güzel manken, evlilikle ilgili sorulara şu cevabı verdi:

'BELLİ İNSAN YOK'
"Herkes ne zaman evleneceğimi merak ediyor. Ama ben hariç? Her şeyin hayırlısı, şuan belli bir insan yok ama ben de bir iki sene içinde evleneceğimi hissediyorum." Hemen hemen her gece sevgilisi Hakan Baş'la birlikte görüntülenen Ulusoy'un yaptığı bu açıklamadan sonra, "Hakan Baş evlenilecek değil eğlenilecek erkek mi?" yorumu yapıldı.

Kaynak: Takvim

Magazin gündeminden başlıklar

Gülben Ergen'den Kenan Işık açıklaması

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, katıldığı bir programda eski rol arkadaşı Kenan Işık'la ilgili açıklama yaptı. Dadı dizisinde birlikte rol aldığı Işık için "Biz 70 bölüm boyunca çok güldük, çok eğlendik. Bir tane bile kötü anımız yok. Haberi alır almaz 'iyileşecek' dedim. İçimden kötü hiçbir şey geçmedi" diyen Ergen, "Ona 'Ömer Beyyy' diye seslenirdim, unutmak mümkün mü? Bir gün bile sete geç kalmadı. Kenan Işık'tan birlikte çalıştığımız süre içinde edep ve terbiyeyi öğrendim" dedi. Işık'tan bugün gelen iyi haberler doğrultusunda "Ziyaretiniz esnasında sürpriz yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna cevap veren Ergen, "Eşiyle de konuşacağım. Bugün-yarın yanlarına gideceğim. Haberler neşeliyse bornozumu giyip 'Ömer Beyy' diye sürpriz yapabilirim. Kenan Işık'ı güldürmek boynumun borcudur" dedi.

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Magazin gündeminden başlıklar

Arda Turan'dan aşk açıklaması

Sinem Kobal'ın iş adamı Muratcan Akdoğan'la aşk yaşadığının iddia edilmişti. Bu haberler üzerine Arda Turan'ın da misilleme olarak İsveç'le oynanan milli maç için geldiği Türkiye'de Şebnem ile baş başa yemek yediği haberleri yayınlanmıştı. Son dönemde hakkında çıkan bu iddialara çok kızan Arda Turan, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı:

"Şahsım hakkında 23 Mart Pazar günü çıkan haberlere o günkü maçım dolayısıyla bugün cevap verebiliyorum. Öncelikle ülkede gündemin çok yoğun olduğu bu günlerde şahsım hakkında asılsız ve spekülatif haberler yapılmak suretiyle kamuoyunun meşgul edilmesinden dolayı duyduğum kızgınlığı ve üzgünlüğü belirtmek isterim. Hem takım hem de kariyerim açısından tarihi bir dönemden geçtiğim bu zaman diliminde yapılan bu haberde maçlardan sonra İstanbul'a geldiğim ve haberde adı geçen hanımefendi ile görüştüğüm iddia edilmektedir. Bu haberi yapanlar ve kullananlar unutmamalılar ki benim sorumlu olduğum bir kulübüm ve ailem vardır. Evden yürüyüş için bile zor çıktığım, sponsorlarımı ve çekimlerimi bile üç günde bir maç oynamam nedeniyle ertelediğim herkes tarafından bilinmektedir. Kaldı ki maçlardan sonra İspanya dışına çıkıp kulübüme karşı sorumluluklarımı yerine getirmediğime dair beni zan altında bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. Üstüne basa basa belirtmek isterim ki habere değer katmak amacıyla kullanılan misilleme vurgusu çirkin ve ahlak dışıdır. Şahsım, hayatımın hiçbir döneminde insanları kullanmak suretiyle üçüncü şahıslar üzerinde bugüne kadar herhangi bir tasarrufta bulunmamıştır ve bulunmayacaktır. Özel hayatımda bir gelişme ve değişiklik olması durumunda bunu açıklamak cesaretini ve olgunluğunu taşıdığımı bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu haberleri yapan basın mensuplarını ispata muhtaç ve hayal ürünü olan bu tarz haber anlayışını bir kenara bırakıp gerçek bir gazeteci gibi işlerini basın etiğine ve ahlakına duyarlı olarak yapmaya davet ediyor ve bu tarz haberlerle ilgili tüm yasal yollara başvuracağımı belirtmek istiyorum.
Saygılarımla."

Magazin gündeminden başlıklar

Diz çöktü!

İKİNCİ NİŞAN TÖRENİ

Sırılsıklam aşık! Engin Altan Düzyatan, geçen ay İzmir'de aile arasında nişanlandığı Neslişah Alkoçlar'la, bu kez arkadaşlarının da katıldığı bir törenle ikinci kez yüzük taktı.

BEYOĞLU'NDAKİ EVDE

Ünlü oyuncu; Düzyatan Ailesi ile Alkoçlar Ailesi'nin de hazır bulunduğu töreni, Beyoğlu'ndaki evinde düzenledi. Romantik anlara sahne olan geceye Düzyatan'ın diz çökmesi damga vurdu.

ALKIŞLAR SUSMADI

Düzyatan, nişanlısına evlilik teklifinde bulundu, aldığı "Evet" yanıtı alkışlarla karşılandı. Çift, daha sonra mutluluk pozları verdi. Sevgililer, tüm gece tebrikleri kabul etti.

Magazin gündeminden başlıklar

Bengü'den Akın Altan açıklaması

Ünlü şarkıcı Bengü'den, evliliğin eşiğinden döndüğü Akın Altan'la yeniden berlikte olmaya başladığı iddialarına açıklama geldi.

Akın Altan, olaylı şekilde ayrıldığı Bengü'den sonra Ece Erken'le ilişki yaşamıştı. "O iş bitti" diyen çiftin, aylar sonra Arnavutköy Level'da buluşup sabahın 07.00'sine kadar sarmaş dolaş eğlendiği iddia edilmişti. Bengü, bu iddialar üzerine şu açıklamayı yaptı:

Değerli Yol Arkadaşlarım,
Cumartesi akşamı üniversite yıllarımdan arkadaşlarımla beraber eğlenmeye gittiğim mekan'da geçmişte beş yıl beraber olduğum, sonrasında medeni bir şekilde ayrıldığım ve halen arkadaşlık çerçevesinde ilişkimizin devam ettiği Akın Altan ile karşılaşıp hayatın olağan akışı içerisinde selamlaşıp, konuştuk. Bundan bir yıl önce de söylediğim gibi yine tekrarlıyorum "Akın Altan ile karşılaştığım her ortamda her zaman selamlaşıp sohbet edebilirim." Bu durumun sizler tarafından yanlış yorumlanmayacağını arzu eder, bu konudaki hassasiyetinizi rica ederim.
Teşekkürler.
Bengü

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