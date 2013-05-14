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Giriş Tarihi: 14.05.2013 23:47 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:39

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Aşk Boğaz'dan gelir!

Aşk hayatıyla sık sık gündem olan oyuncu Gamze Karaman, gönlünü Emre Kınay'a kaptırdı. Boğaz'a karşı romantik dakikalar yaşayan ünlü çiftin keyfine diyecek yoktu.

Komedyen Beyazıt Öztürk'le yaşadığı aşkla şöhreti yakalayan Gamze Karaman, aşk listesine yeni bir isim ekledi! Son sevgilisi Berkan Emiroğlu ile yollarını kısa bir süre önce ayıran güzel oyuncu; gönlünü bir meslektaşına kaptırdı. Gamze Karaman ve yeni sevgilisi Emre Kınay'ın beraberliği; önceki akşam Boğaz'a karşı sergiledikleri romantik görüntülerle ortaya çıktı.

1 AY ÖNCE BAŞLADI
Arkadaşlarıyla buluştukları yemekte neşeleriyle de dikkat çeken Karaman ile Kınay, gece boyu bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyuncu çiftin ilişkisinin bundan yaklaşık 1 ay önce başladığı söyleniyor. 29 Nisan'daki bir törene de birlikte katılan Gamze Karaman ve Emre Kınay, buluşmak için daha çok güzel oyuncunun ablasıyla birlikte Anadolu Yakası'nda açtığı Müzeyyen isimli mekanı tercih ediyor. Söylenenlere göre; Karaman, Kınay'ın Emine Ün ile evliliğinden olan kızı Duru ile de oldukça iyi anlaşıyor.

LİSTESİ KABARIYOR
Adını Beyazıt Öztürk aşkıyla duyuran Gamze Karaman, ardından Öner Akgün, Önder Bekensir, Evren Teker, Umut Evirgen ve Berkan Emiroğlu gibi birçok isimle birlikte olmuştu.

TÖRENE BİRLİKTE GİTMİŞLERDİ

Gamze Karaman ve Emre Kınay 29 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki Afife Jale Ödülleri Töreni'ne birlikte katılmıştı.

Arkadaşlarıyla Boğaz kıyısındaki bir mekanda yemek yiyen çift, ayakligazete.com tarafından objektiflere yakalandı.

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Beyonce hamile iddiası

Geçen yıl ocak ayında kızı Blue Ivy'yi kucağına alan ABD'li şarkıcı Beyonce'un ikinci çocuğuna hamile olduğu iddia edildi. Geçen hafta bir hayranın konser sırasında çektiği ve karnı şiş haldeki fotoğrafı ünlü şarkıcının hamile olduğu söylentisine yol açtı. ABD'li rapçi Jay-Z'yle evli olan ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda kızının bir kardeşe ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

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Set aşklarına yenisi eklendi

Genç oyuncu Fulya Zenginer’in, başrolünde oynadığı “Benim İçin Üzülme” dizisi yeni bir aşkın başlamasını sağladı. Fulya Zenginer'in, dizinin senaristlerinden Onur Koçal’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çekimleri Artvin’de yapılan dizinin setinde tanışan ikili, yaklaşık dokuz aydır birlikte.

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Düğün için son 16 gün

31 Mayıs'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan Bade İşçil ve Malkoç Sualp önceki gün Kanyon'daydı. 16 gün kalan düğün için son hazırlıkları yapan çift, Gina'da yemek yedi.

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Doğum ABD'de

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın yaklaşık 3 aylık hamile olan sevgilisi Şeyma Subaşı, bebeğini ABD'de dünyaya getirecek. Subaşı; yakında Miami'ye gidip doğuma kadar orada kalacak.

Televizyon dünyasının başarılı ismi Acun Ilıcalı, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Bir süredir birlikte olduğu 23 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın hamile olduğunu öğrenen 44 yaşındaki Ilıcalı, sevinçten havalara uçtu. İlk eşinden 1, şimdiki eşinden de 2 kız çocuğu sahibi olan Acun Ilıcalı, 4. çocuğunun ABD'de dünyaya gelmesini istedi. Bu fikrini Subaşı ile paylaşan ünlü yapımcı, sevgilisinden de olumlu yanıt aldı.

MAKSAT, UZAK TUTMAK!
Bebeğinin gözlerden uzak bir şekilde dünyaya gelmesi için böyle bir karar aldığı konuşulan Acun Ilıcalı, şimdiden hazırlıklara başladı. Yakında ABD'ye gidecek olan 3 aylık hamile Şeyma Subaşı, çocuğunu kucağına alana dek burada kalacak. Söylenenlere göre; Subaşı, Miami'deki bir hastanede bebeğini dünyaya getirecek. Acun Ilıcalı, bu kararıyla genç sevgilisinin karnı burnunda fotoğraflarının da basında yer almasını önlemiş olacak. Şeyma Subaşı, Nişantaşı'ndaki butiğini ise kendisi gibi modacı olan yakın bir arkadaşına teslim edecek.

ERKEK İSTİYORLAR
İki evliliğinden 3 kızı olan Acun Ilıcalı, söylenenlere göre 4. çocuğunun erkek olmasını istiyor. Şeyma Subaşı'nın da çevresine tıpkı ünlü yapımcı gibi erkek bebek sahibi olmak istediğini söylediği konuşuluyor.

Kaynak: HALİL ÇİLİNGİR / TAKVİM

ACUN ILICALI-ŞEYMA SUBAŞI ÇİFTİNİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

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