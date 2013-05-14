Magazin gündeminden başlıklar

Aşk Boğaz'dan gelir!

Aşk hayatıyla sık sık gündem olan oyuncu Gamze Karaman, gönlünü Emre Kınay'a kaptırdı. Boğaz'a karşı romantik dakikalar yaşayan ünlü çiftin keyfine diyecek yoktu.

Komedyen Beyazıt Öztürk'le yaşadığı aşkla şöhreti yakalayan Gamze Karaman, aşk listesine yeni bir isim ekledi! Son sevgilisi Berkan Emiroğlu ile yollarını kısa bir süre önce ayıran güzel oyuncu; gönlünü bir meslektaşına kaptırdı. Gamze Karaman ve yeni sevgilisi Emre Kınay'ın beraberliği; önceki akşam Boğaz'a karşı sergiledikleri romantik görüntülerle ortaya çıktı.

1 AY ÖNCE BAŞLADI

Arkadaşlarıyla buluştukları yemekte neşeleriyle de dikkat çeken Karaman ile Kınay, gece boyu bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyuncu çiftin ilişkisinin bundan yaklaşık 1 ay önce başladığı söyleniyor. 29 Nisan'daki bir törene de birlikte katılan Gamze Karaman ve Emre Kınay, buluşmak için daha çok güzel oyuncunun ablasıyla birlikte Anadolu Yakası'nda açtığı Müzeyyen isimli mekanı tercih ediyor. Söylenenlere göre; Karaman, Kınay'ın Emine Ün ile evliliğinden olan kızı Duru ile de oldukça iyi anlaşıyor.

LİSTESİ KABARIYOR

Adını Beyazıt Öztürk aşkıyla duyuran Gamze Karaman, ardından Öner Akgün, Önder Bekensir, Evren Teker, Umut Evirgen ve Berkan Emiroğlu gibi birçok isimle birlikte olmuştu.

TÖRENE BİRLİKTE GİTMİŞLERDİ

Gamze Karaman ve Emre Kınay 29 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki Afife Jale Ödülleri Töreni'ne birlikte katılmıştı.

Arkadaşlarıyla Boğaz kıyısındaki bir mekanda yemek yiyen çift, ayakligazete.com tarafından objektiflere yakalandı.

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