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Haberler Galeri Magazin gündeminden düşmüyor! 59 yaşındaki Seda Sayan aşka geldi! 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le sarmaş dolaş dans etti
Giriş Tarihi: 21.03.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 07:55

Magazin gündeminden düşmüyor! 59 yaşındaki Seda Sayan aşka geldi! 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le sarmaş dolaş dans etti

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. 59 yaşındaki Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten "4 yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" iddia edilmişti. Seda Sayan hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıt vermişti. Son olarak Seda Sayan ile Çağlar Ökten sahnede aşka geldi. Sosyal medyada gündem oldu.

Magazin gündeminden düşmüyor! 59 yaşındaki Seda Sayan aşka geldi! 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’le sarmaş dolaş dans etti

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile sevgilisi Çağlar Ökten sahnede aşka geldi. Sayan'a dönerek iltifat yağdıran Ökten, daha sonra sahneden inerek ünlü şarkıcıyı dansa kaldırdı.

Magazin gündeminden düşmüyor! 59 yaşındaki Seda Sayan aşka geldi! 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’le sarmaş dolaş dans etti

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'le evlilik kararı almıştı. Kendi programında sevgilisine aşkını ilan eden Seda Sayan Ökten'le Mayıs ayında nikah masasına oturacak. Çiçeği burnunda çiftin aşkları ise dolu dizgin gidiyor.

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Magazin gündeminden düşmüyor! 59 yaşındaki Seda Sayan aşka geldi! 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’le sarmaş dolaş dans etti

DANS ETTİLER

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, evlilik hazırlığı içinde olduğu 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekana giderek izledi. Çift bir ara aşka gelerek birlikte böyle dans etti. O anları Safiye Soyman Instagram'dan "Aşk bu, Allah mesut etsin. Sahneden indi, dans ettiler" notuyla paylaştı.

Seda Sayan ve 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten aşka geldi! İkiliden romantik dans! | Video

Magazin gündeminden düşmüyor! 59 yaşındaki Seda Sayan aşka geldi! 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’le sarmaş dolaş dans etti

Magazin kulislerine düşen haber bomba etkisi yaratmış, Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı sallamıştı. Seda Sayan'ın ne diyeceği oldukça merak edilmişti.

Magazin gündeminden düşmüyor! 59 yaşındaki Seda Sayan aşka geldi! 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’le sarmaş dolaş dans etti

Mayıs ayında genç sevgilisi ile nikah masasına oturmaları beklenen Seda Sayan sessizliği bozdu.

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